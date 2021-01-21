"Дніпро-1" зіграв унічию зі "Спартаком" з ювілеєм, "Маріуполь" розгромив азіатів

Клуби української Прем'єр-ліги перейшли до спарингів у теплих краях

Сьогодні відразу кілька українських команд провели контрольні матчі на тренувальних зборах. Перемогу зуміло здобути "Динамо", що обіграло солігорський "Шахтар" в Еміратах. Значно легше успіх прийшов до "Маріуполя" в Туреччині.

Реклама

Дев'ята команда чемпіонату України розгромила "Кизилжар" з Казахстану з рахунком 4:0. М'ячі в першому таймі забили Бондаренко, Стасюк і Меліченко, а наприкінці зустрічі відзначився Кулаков, який замінив Сікана.

У четвер же "Шахтар" зіграв внічию з "Лехом" у першому контрольному матчі в Туреччині.

Не вдалося здобути перемогу в Туреччині "Дніпру-1". Аутсайдер УПЛ розійшовся миром з сербським "Спартаком" з Суботиці – 1:1. Балканці відкрили рахунок на 25-й хвилині, а на 61-й Артем Довбик ефектним ударом під поперечину відновив рівновагу. Цікаво, що цей гол став ювілейним, сотим, для "Дніпра-1" в контрольних матчах, повідомив сайт клубу.

В тренді Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Реклама

Читайте також: футболіст "Динамо" отримав чуттєве привітання від білявки.

У п'ятницю одна українська команда запланувала спаринг: "Динамо" зіграє в Еміратах з місцевим суперником – клубом "Аджман".

Дивіться, як "Дніпро-1" програв у гостях "Минаю" у чемпіонаті України:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама