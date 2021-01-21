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"Шахтар" врятувався голом із пенальті в першому контрольному матчі в Туреччині

21 січня, 17:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Луїша Каштру зіграли внічию з польським "Лехом" з Познані

Сьогодні донецький "Шахтар" провів перший спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Контрольний матч чемпіонів України зі срібним призером польської Екстракласи, "Лехом" із Познані", виявився драматичним.

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Днями Каштру зробив заяву про подальшу роботу в "Шахтарі". Стартовий склад від португальського тренера на товариську зустріч виявився досить експериментальним.

Суперник чинив серйозний опір і в першому таймі не раз міг засмутити кіпера "гірників" Анатолія Трубіна. Але все вирішилося після перерви. Українська команда повністю змінила склад і незабаром пропустила добре організовану атаку на 58-й хвилині, яку завершив Мархвіньські. Як не старалися хлопці Луїша Каштру, але забити дуже довго не могли. Лише в доданий час рефері помітив, як поляк у штрафному майданчику штовхнув Фернандо після прострілу Соломона, і призначив 11-метровий. Пенальті реалізував Віктор Коваленко – 1:1.

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Далі у "Шахтаря" на першому зборі в Туреччині заплановані спаринги з болгарським "Лудогорцем" (23 січня), словенським "Марібором" (25-го) і словацьким "Слованом" з Братислави (26-го).

Напередодні найдорожчий захисник "Шахтаря" отримав травму.

Згадаймо, як "Шахтар" громив "Минай" в чемпіонаті України:

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Туреччина футбол товариський матч Шахтар Донецьк спаринг Лех Познань
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