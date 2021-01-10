За сина ексзірки "Динамо" дають 15 мільйонів. Оце так гроші в аутсайдера!

Кирило Ковалець з "Олександрії" – за крок від переходу до "Дніпра-1"

У чемпіонаті України назріває ще один гучний трансфер. Раніше ми писали, що замість "Динамо" забивний іранець Захеді з "Олімпіка" перейде до "Зорі". А тепер стало відомо, що один з найбільш технічних гравців УПЛ півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець перебуває за крок від трансферу до "Дніпра-1".

Реклама

Як повідомляє Tribuna.com, "Дніпро-1" запропонував "Олександрії" за Ковальця 500 тисяч доларів. Це майже 15 мільйонів гривень.

Сума вельми значна, якщо врахувати, що останніми роками навіть провідні українські клуби звели коштовні придбання до мінімуму. Однак, схоже, у "Дніпра-1", що посідає останнє місце в поточному чемпіонаті України, є вільні кошти.

Кирило Ковалець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Реклама

Сергій Ковалець

Нагадаємо, що Кирило Ковалець є сином колишньої зірки київського "Динамо", екстренера молодіжної збірної України Сергія Ковальця.

Читайте також: Найкращий трюкач чемпіонату України повертається до "Шахтаря"

У нинішньому сезоні 27-річний Ковалець зробив 4 гольові передачі в 9 матчах УПЛ за "Олександрію". У минулому чемпіонаті він грав результативніше, відзначившись 7 голами і 5 асистами.

Реклама

Дивіться, як забиває Ковалець-молодший

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама