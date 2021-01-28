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За бывшего игрока московского ЦСКА в Украине готовы выложить 5 миллионов евро

28 января, 22:58

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас бразильский нападающий вернулся на родину

"Днепр-1" заинтересован в переходе нападающего бразильского "Фламенго" Витиньо. Об намерениях клуба украинской Премьер-лиги сообщил в своем Twitter журналист Густаво Энрике Чоке. По данным источника, клуб из Днепра готов заплатить за футболиста пять миллионов евро. Ранее "Днепр-1" сыграл вничью со "Спартаком".

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Витиньо/Фото flamengo.com.br

Витиньо/Фото flamengo.com.br

Витиньо известен своими выступлениями за московский ЦСКА. В России форвард выступал с 2013-го по 2018 год. В нынешнем сезоне 27-летний Витиньо провел за "Фламенго" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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Напомним, что в январе "Днепр-1" переманил у "Зари" вратаря сборной Грузии. Заури Махарадзе будет помогать команде Игора Йовичевича подниматься с последнего места в Премьер-лиге. Команда набрала только 8 очков в 13 турах этого сезона.

Тем временем капитан "Днепра" резко ответил клубу на предложение завершить карьеру.

Смотрите, как "Днепр-1" проиграл "Руху"

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