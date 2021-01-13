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"Маячня!" Капітан "Дніпра" різко відповів клубу на пропозицію завершити кар'єру

13 січня, 07:49

Олег Люлька Олег Люлька

"Ніхто вішати бутси на цвях не збирається", – каже 37-річний Сергій Кравченко

Колишній футболіст "Динамо" Сергій Кравченко різко спростував інформацію про те, що закінчує кар'єру. Нагадаємо, напередодні в "Дніпрі-1", де 37-річний футболіст до Нового року був капітаном, заявили, що Кравченко пора вішати бутси на цвях.

"Ні-ні-ні, ніхто на цвях нічого не вішав. Не знаю, звідки це взялося. Ніхто не закінчує кар'єру. Мені теж хтось подзвонив, сказав, що там написали, що я закінчив кар'єру. Маячня! На збори не їду , Йовичевич (тренер "Дніпра-1") не бачить мене в команді. Тренуюся з дублем, підтримую форму і шукаю новий клуб", – зазначив у коментарі "Футбол NEWS" Сергій Кравченко

На питання – "У "Дніпрі-1" ти далі виступати не будеш?" – Сергій відповів: "Виходить, так"

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Сергій Кравченко

Сергій Кравченко / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Раніше почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза заявив: "У житті кожного футболіста настає момент, коли потрібно вішати бутси на цвях. Такий час, мабуть, настав у нашого капітана".

При цьому Береза запропонував Кравченку роботу функціонера або тренера в "Дніпрі-1".

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Додамо, що свою новорічну відпустку Кравченко з сім'єю провів у Мексиці в компанії Євгена Коноплянки та його рідних.

Відео вилучення Кравченка в матчі "Ворскла" – "Дніпро-1"

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чемпіонат України Сергій Кравченко Дніпро-1 завершення кар'єри
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