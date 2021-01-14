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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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"Дніпро-1" переманив у "Зорі" воротаря збірної Грузії

14 січня, 12:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Заур Махарадзе допомагатиме команді Ігор Йовічевіч підніматися з останнього місця

Сьогодні про перший трансфер зимового міжсезоння оголосив "Дніпро-1". Склад аутсайдера чемпіонату України поповнив 27-річний воротар Заурі Махарадзе. Ледь стало відомо, що футболіст полюбовно розлучився з луганською "Зорею", як він з'явився в Дніпрі. Тим часом, капітан "Дніпра" різко відповів клубу на пропозицію завершити кар'єру.

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Про підписання контракту до закінчення сезону 2020/2021 оголосив офіційний сайт клубу.

Махарадзе в нинішньому сезоні не зіграв за команду Віктора Скрипника жодного матчу через травму. Так що "Зоря" не включила його навіть в заявку на чемпіонат країни. Однак хлопець відновився і хоче грати. Заурі є уродженцем Одеської області та вихованцем донецького "Олімпіка", де свого часу був капітаном. Виступав за юнацькі збірні України різних вікових груп, але в 2018 році змінив футбольне громадянство на грузинське і став викликатися в національну збірну цієї держави.

Після першого кола УПЛ "Зоря" займає четверте місце, дніпряни – останнє, 14-е.

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