Зустрічайте моряків! Чорноморець повернувся до Прем'єр-ліги і навчив тренера літати

У матчі 28-го туру Першої ліги чемпіонату України одеський Чорноморець на виїзді обіграв харківський Металіст-1925 з рахунком 1:0 і достроково гарантував собі вихід до Прем'єр-ліги. Раніше Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів.
Перемога над харків'янами дозволило одеській команді набрати 58 очок і за два тури до кінця першості стати недосяжною для Агробізнесу, який також розраховує на підвищення в класі. У разі двох поразок Чорноморця, який йде в таблиці другим, за очками ще може наздогнати Миколаїв, однак "моряки" мають над ним перевагу за особистими зустрічами (2:0 і 1:1).
Нагадаємо, що останній раз Чорноморець грав у Прем'єр-лізі не так давно – в сезоні-2018/2019. І з приводу свого повернення футболісти від душі покидали свого тренера Олексія Антонова.
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Раніше до української Прем'єр-ліги повернувся рівненський Верес, де збирався продовжити кар'єру скандальний нападник Євген Селезньов.
Ми також повідомляли, що на Мілевського з'явилися три претенденти в Україні.
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