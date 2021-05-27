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Зустрічайте моряків! Чорноморець повернувся до Прем'єр-ліги і навчив тренера літати

Олена Павлова Олена Павлова
27 травня, 21:58
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Одеський клуб після перемоги над Металістом-1925 не опуститься нижче третього місця в Першій лізі чемпіонату України і вже святкує свій камбек
Емоції гравців Чорноморця, який повернувся до Прем'єр-ліги
Емоції гравців Чорноморця, який повернувся до Прем'єр-ліги / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

У матчі 28-го туру Першої ліги чемпіонату України одеський Чорноморець на виїзді обіграв харківський Металіст-1925 з рахунком 1:0 і достроково гарантував собі вихід до Прем'єр-ліги. Раніше Динамо запропонувало Чорноморцю 12 своїх футболістів.

Перемога над харків'янами дозволило одеській команді набрати 58 очок і за два тури до кінця першості стати недосяжною для Агробізнесу, який також розраховує на підвищення в класі. У разі двох поразок Чорноморця, який йде в таблиці другим, за очками ще може наздогнати Миколаїв, однак "моряки" мають над ним перевагу за особистими зустрічами (2:0 і 1:1).

Нагадаємо, що останній раз Чорноморець грав у Прем'єр-лізі не так давно – в сезоні-2018/2019. І з приводу свого повернення футболісти від душі покидали свого тренера Олексія Антонова.

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Раніше до української Прем'єр-ліги повернувся рівненський Верес, де збирався продовжити кар'єру скандальний нападник Євген Селезньов.

Ми також повідомляли, що на Мілевського з'явилися три претенденти в Україні.

Дивіться, як раніше Чорноморець грав проти Колоса

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