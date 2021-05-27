Я знаю всіх футболістів Шахтаря: Де Дзербі – про сміливість, трансфери і друзів у збірній України

Новий головний тренер донецької команди Роберто Де Дзербі дав перше велике інтерв'ю в Україні, в якому розповів про себе багато цікавих подробиць

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

новий головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі дав перше велике інтерв'ю в Україні. 41-річний італійський фахівець розповів про свою філософію, значному штабі, майбутніх трансферах "гірників", старт сезону і перегляді матчів збірної України.

Читайте також: Срна назвав цілі Роберто Де Дзербі в Шахтарі

"Я вважаю, що Шахтар – це топ-клуб. Тому що у керівництва Шахтаря, яке вийшло зі мною на зв'язок, були ті ж філософія і ідеї, що і у мене. Тому що в Шахтарі багато талановитих футболістів. І тому що я дуже хотів тренувати за кордоном. Працювати в Італії – це одне, але робота за кордоном дає зростання моїй кар'єрі ", – розповів італієць Shakhtar TV

- Сергій Палкін розповідав, що ви настільки захоплені футболом, що можете говорити про нього годинами. Як проходили ваші переговори з клубом?

- Сергій прав, тому що я міг би говорити про футбол 24 години на добу. Я хотів би спілкуватися не тільки на італійському, а поліпшити свій рівень володіння англійською мовою і також знати вашу мову.

Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Як пройшла ваша зустріч з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим? Він вас здивував? Що казав?

- Президенту теж подобається говорити про футбол, і він дуже багато знає про нього. В цьому плані ми дуже схожі. Враження у мене відмінні, тому що я відразу зрозумів його харизму. Це людина, яка знає про футбол все в деталях. Дуже складно знайти таких людей, і коли ти з ними зустрічаєшся, відразу розумієш, що це велика рідкість.

- Майбутній старт у кваліфікації Ліги чемпіонів – що це для вас означає?

- До кваліфікації Ліги чемпіонів є Суперкубок, який для нас дуже важливий, а потім стартовий матч чемпіонату України. Ми хочемо почати добре, з перемоги. Потім, звичайно, почнемо думати про Лігу чемпіонів, тому що хочемо потрапити в групу.

- Які ваші враження від Києва і інфраструктури, а також стадіону, де грає команда?

- Стадіон дуже красивий, мені дуже сподобався. Решта – дуже добре, але потрібно поліпшити рівень. Так, треба розуміти, що це не наше місто. Сім років тому Шахтар переїхав до Києва – потрібно адаптуватися до ситуації. Моя мета – поліпшити рівень футболістів і вигравати трофеї, але також і допомогти клубу підвищити рівень, як і клуб буде підвищувати мій. Говорячи про це, я говорю про все: про футболістів, інфраструктурі і рівні гри.

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

- Скільки матчів Шахтаря ви встигли подивитися під час переговорів з клубом? Що можете сказати про рівень команди на цей момент?

- Я дивився матчі, наприклад, з Реалом, Ромою, Інтером. Але в той момент я працював в Сассуоло і було складно розглядати іншу команду. Звичайно, я знаю всіх футболістів Шахтаря, багато мені подобаються. У нас багато талантів. Молодь теж дуже цікава: вони повинні знати, що я вірю в них. Упевнений, разом вони стануть ще більш важливими гравцями.

- Можливо, ми зможемо побачити в складі футболістів, з якими ви працювали в Італії?

- Може бути. Подивимося. Потрібно подивитися, на які саме позиції нам потрібні футболісти. Я не повинен взяти з собою гравця просто тому, що я з ним працював. Для мене найголовніше, щоб вони підходили філософії гри моєї і Шахтаря, тоді чому б і ні?

- Ви говорили, що міжнародна мова футболу універсальний. Які ваші улюблені слова цією мовою? Можливо, атака, домінування? Назвіть три.

- М'яч. Якщо у нас є володіння м'ячем, то у суперника – немає. Сміливість. Вона завжди дає нам можливість досягати результату і перемагати. Задоволення, наше і уболівальників, коли ми дивимося футбол, адже в кінці кінців футбол – це гра. У нас є багато талановитих футболістів. Я впевнений, вони самі хочуть отримувати задоволення від гри, і я хочу того ж.



Фото ФК Шахтар

- В цей момент всі футболісти Шахтаря і вболівальники з особливою увагою переглядають інтерв'ю з вами. Можливо, ви б хотіли зараз послати їм перший меседж?

- Я хочу просто передати мої почуття, що для мене велика честь бути тренером Шахтаря. Я впевнений на сто відсотків, що це правильне місце. Вважаю, що Шахтар – це легендарний європейський клуб. І я обіцяю, що на сто відсотків віддам все, що можу, з усім професіоналізмом. Я впевнений, що ми будемо демонструвати дуже хорошу гру. Знаю, що, коли ми будемо показувати свою гру, вболівальники можуть в неї закохатися.

- Даріо Срна сказав, що в ваш тренерський штаб буде входити вісім людина. Хто вони і чим займатимуться?

- Всі вони – асистенти, які допоможуть в тактичних і технічних питаннях. Тренери з фізики. Один – тренер воротарів. І один – асистент, з яким я працюю вже багато років, – він допоможе і порадить, які футболісти підходять краще моїй грі.

- Попереду у команди літні збори. Чи плануєте ви переглядати багато молодих гравців Шахтаря? Чи буде у них шанс?

- Так. Я вже почав дивитися товариські матчі збірної України. Буду дивитися їх з великим інтересом. Андрій Шевченко сам грав в Італії, і в його штабі є італійці – вони теж мої друзі.

- Можливо, виділіть когось із гравців?

- Матвієнко, Корнієнко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубін ... Я знаю їх дуже добре. Але в збірній України не тільки наші футболісти, а ще й ті, хто грає за кордоном. Коваленко і Малиновський виступають в Італії за Аталанту. Вони дуже сильні і важливі футболісти для збірної України.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Також Даріо Срна говорив, що ви молоді, амбітні і голодні. Що повинен виграти Де Дзербі, щоб вгамувати голод?

- Я і мій тренерський штаб залишили італійський чемпіонат, дуже важливий чемпіонат, Серію А. Ми приїдемо сюди без сімей не відпочивати, а працювати старанно. Виграти – це кінець шляху. Але кожен день ми хочемо працювати старанно, щоб цей шлях був успішним. Це філософія і наша, і клубу. Ми хочемо дивувати всіх уболівальників і весь футбол тим, як ми граємо. Хочемо, щоб усі отримували задоволення від матчів Шахтаря – президент і вболівальники. Ми впевнені, що за допомогою таланту можемо це робити. І якщо в кінці кінців ми встигнемо зробити все це, то я впевнений, що ми можемо вигравати титули.

- Який ваш самий нелюбимий питання, щоб ми вам його більше не задавали?

- Коли даю інтерв'ю, я ніколи не хочу знати заздалегідь, які питання будуть задавати. Мені нема чого приховувати. Я дуже чиста людина, люблю свою роботу, люблю футбол, знаю футбол. Тому я готовий отримати будь-які питання, які хочете. Я готовий відповідати на будь-які питання.

Дивіться, як Сассуоло грав при Де Дзербі в Італії