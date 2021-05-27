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Встречайте моряков! Черноморец вернулся в Премьер-лигу и научил тренера летать

Елена Павлова Елена Павлова
27 мая, 21:58
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Одесский клуб после победы над Металлистом-1925 не опустится ниже третьего места в Первой лиге чемпионата Украины и уже празднует свой камбек
Эмоции игроков Черноморца, который вернулся в Премьер-лигу
Эмоции игроков Черноморца, который вернулся в Премьер-лигу / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

В матче 28-го тура Первой лиги чемпионата Украины одесский Черноморец на выезде обыграл харьковский Металлист-1925 со счетом 1:0 и досрочно гарантировал себе выход в Премьер-лигу. Ранее Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов.

Победа над харьковчанами позволило одесской команде набрать 58 очков и за два тура до конца первенства стать недосягаемой для Агробизнеса, который также рассчитывает на повышение в классе. В случае двух поражений Черноморца, который идет в таблице вторым, по очкам еще может догнать Николаев, однако "моряки" имеют над ним преимущество по личным встречам (2:0 и 1:1).

Напомним, что последний раз Черноморец играл в Премьер-лиге не так давно – в сезоне-2018/2019. И по поводу своего возвращения футболисты от души покидали своего тренера Алексея Антонова.

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Ранее в украинскую Премьер-лигу вернулся ровенский Верес, где собирался продолжить карьеру скандальный нападающий Евгений Селезнев.

Мы также сообщали, что на Милевского объявились три претендента в Украине.

Смотрите, как ранее Черноморец играл против Колоса

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