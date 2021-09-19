У чемпіонаті України залишається всього одна команда без перемог

Це ФК Львів, який у восьмому турі УПЛ вдома розійшовся миром з харківським Металістом 1925 – 0:0. Тепер у львів'ян три нічиї при п'яти поразках

Львів - Металіст 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Навіть призначення відомого білоруського фахівця Олега Дулуба головним тренером не допомогло поки ФК Львів піднятися з останнього рядка турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.

Після поразки в першій грі під керівництвом Дулуба на виїзді від Вереса 0:1 Львів удома в неділю, 19 вересня, не зміг розпечатати ворота Металіста 1925 – 0:0.

Реклама

Цей матч закрив восьмий тур українського чемпіонату, який відзначився перемогами Динамо, Шахтаря і Зорі.

ФК Львів – Металіст 1925 – 0:0

Львів: Іллющенков – Якимець, Махмутович, Романчук, Довгий – Політило (Алваро, 50, Крушинський, 83), Чир'як, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Шина (Семенів, 46), Нич (Ременяк, 83)

Металіст 1925: Сидоренко – Ткачук, Єрмаков, Ченбай, Шершень – Фабіньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Криськів – Марлісон (Зубков, 79)

Попередження: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

Реклама

Реклама

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 8 7 1 0 23 2 21 22 Забиті 23 Пропущені 2 Різниця 21 Результати останніх матчів: В В В В Н 2 Шахтар Шах 8 6 1 1 19 4 15 19 Забиті 19 Пропущені 4 Різниця 15 Результати останніх матчів: В В Н В В 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: В Н П П В 4 Дніпро-1 Дні 8 5 1 2 13 8 5 16 Забиті 13 Пропущені 8 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В П 5 Ворскла Вор 8 4 3 1 15 7 8 15 Забиті 15 Пропущені 7 Різниця 8 Результати останніх матчів: В Н П В Н 6 Олександрія Оле 8 4 2 2 8 6 2 14 Забиті 8 Пропущені 6 Різниця 2 Результати останніх матчів: П В Н В Н 7 Зоря Зор 8 4 2 2 16 9 7 14 Забиті 16 Пропущені 9 Різниця 7 Результати останніх матчів: В Н В В Н 8 Верес Вер 8 3 2 3 8 8 0 11 Забиті 8 Пропущені 8 Різниця 0 Результати останніх матчів: П В В В Н 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забиті 6 Пропущені 10 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П Н 10 Колос Кол 7 2 2 3 5 12 -7 8 Забиті 5 Пропущені 12 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П П П Н 11 Інгулець Інг 8 2 1 5 8 14 -6 7 Забиті 8 Пропущені 14 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П В В Н 12 Металіст 1925 Мет 8 2 1 5 6 12 -6 7 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П П П 13 Минай Мин 7 1 3 3 5 9 -4 6 Забиті 5 Пропущені 9 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н Н П Н 14 Чорноморець Чор 8 1 2 5 9 21 -12 5 Забиті 9 Пропущені 21 Різниця -12 Результати останніх матчів: П Н Н П В 15 Маріуполь Мар 8 1 1 6 11 21 -10 4 Забиті 11 Пропущені 21 Різниця -10 Результати останніх матчів: П В П П П 16 Львів Льв 8 0 3 5 4 13 -9 3 Забиті 4 Пропущені 13 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П П П Н

в