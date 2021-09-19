У чемпіонаті України залишається всього одна команда без перемог

Це ФК Львів, який у восьмому турі УПЛ вдома розійшовся миром з харківським Металістом 1925 – 0:0. Тепер у львів'ян три нічиї при п'яти поразках
Львів - Металіст 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"
Навіть призначення відомого білоруського фахівця Олега Дулуба головним тренером не допомогло поки ФК Львів піднятися з останнього рядка турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.
Після поразки в першій грі під керівництвом Дулуба на виїзді від Вереса 0:1 Львів удома в неділю, 19 вересня, не зміг розпечатати ворота Металіста 1925 – 0:0.
Цей матч закрив восьмий тур українського чемпіонату, який відзначився перемогами Динамо, Шахтаря і Зорі.
ФК Львів – Металіст 1925 – 0:0
Львів: Іллющенков – Якимець, Махмутович, Романчук, Довгий – Політило (Алваро, 50, Крушинський, 83), Чир'як, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Шина (Семенів, 46), Нич (Ременяк, 83)
Металіст 1925: Сидоренко – Ткачук, Єрмаков, Ченбай, Шершень – Фабіньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Криськів – Марлісон (Зубков, 79)
Попередження: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень
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