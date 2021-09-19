В чемпионате Украины остается всего одна команда без побед

Это ФК Львов, который в восьмом туре УПЛ дома разошелся миром с харьковским Металлистом 1925 – 0:0. Теперь у львовян три ничьи при пяти поражениях

Львов - Металлист 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Даже назначение известного белорусского специалиста Олега Дулуба главным тренером не помогло пока ФК Львов подняться с последнего места турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

После поражения в первой игре под руководством Дулуба на выезде от Вереса 0:1 Львов дома в воскресенье, 19 сентября, не смог распечатать ворота Металлиста 1925 – 0:0.

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Этот матч закрыл восьмой тур украинского чемпионата, отметившийся победами Динамо, Шахтера и Зари.

ФК Львов – Металлист 1925 – 0:0

Львов: Ильющенков – Якимец, Махмутович, Романчук, Довгий – Политыло (Алваро, 50, Крушинский, 83), Чирьяк, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Рожерио Шина (Семенив, 46), Ныч (Ременяк, 83)

Металлист 1925: Сидоренко – Ткачук, Ермаков, Ченбай, Шершень – Фабиньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Крыськив – Марлисон (Зубков, 79)

Предупреждения: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 8 7 1 0 23 2 21 22 Забитые 23 Пропущеные 2 Разница 21 Результаты последних матчей: В В В В Н 2 Шахтер Шах 8 6 1 1 19 4 15 19 Забитые 19 Пропущеные 4 Разница 15 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В Н П П В 4 Днепр-1 Дне 8 5 1 2 13 8 5 16 Забитые 13 Пропущеные 8 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В П 5 Ворскла Вор 8 4 3 1 15 7 8 15 Забитые 15 Пропущеные 7 Разница 8 Результаты последних матчей: В Н П В Н 6 Александрия Але 8 4 2 2 8 6 2 14 Забитые 8 Пропущеные 6 Разница 2 Результаты последних матчей: П В Н В Н 7 Заря Зар 8 4 2 2 16 9 7 14 Забитые 16 Пропущеные 9 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 8 Верес Вер 8 3 2 3 8 8 0 11 Забитые 8 Пропущеные 8 Разница 0 Результаты последних матчей: П В В В Н 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П Н 10 Колос Кол 7 2 2 3 5 12 -7 8 Забитые 5 Пропущеные 12 Разница -7 Результаты последних матчей: В П П П Н 11 Ингулец Инг 8 2 1 5 8 14 -6 7 Забитые 8 Пропущеные 14 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В Н 12 Металлист 1925 Мет 8 2 1 5 6 12 -6 7 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П П П 13 Минай Мин 7 1 3 3 5 9 -4 6 Забитые 5 Пропущеные 9 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н Н П Н 14 Черноморец Чер 8 1 2 5 9 21 -12 5 Забитые 9 Пропущеные 21 Разница -12 Результаты последних матчей: П Н Н П В 15 Мариуполь Мар 8 1 1 6 11 21 -10 4 Забитые 11 Пропущеные 21 Разница -10 Результаты последних матчей: П В П П П 16 Львов Льв 8 0 3 5 4 13 -9 3 Забитые 4 Пропущеные 13 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П П П Н

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