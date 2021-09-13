Верес рвется в еврокубки: обзор победы над Львовом

Верес из Ровного обыграл Львов в последнем матче 7-го тура чемпионата Украины. Судьбу встречи решил один гол в начале второго тайма

Верес одержал минимальную победу над Львовом / Фото: Официальный сайт НК "Верес"

В первой половине игры Верес больше защищался, однако именно хозяева поля смогли открыть счет – на 53-й минуте отличился защитник Валерий Кучеров.

В целом во втором тайме ситуация на поле не поменялась. Единственное, Верес стал больше бить по воротам. Возможно, в этом и кроется секрет успеха команды Юрия Вирта.

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Верес одержал третью победу подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. в следующем туре их ждет серьезное испытание в виде матча против Днепра-1, который накануне проиграл Шахтеру.

А вот Львов уверенно движется к вылету в Первую лигу. В новом сезоне львовяне еще ни разу не выигрывали и набрали всего два очка. Следующий матч они проведут против Металлиста 1925, который забуксовал после резвого старта и проиграл четыре предыдущие встречи, в том числе и последнюю против Динамо.

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