Клуб украинского Царя, чуть не умерший после скандала с контрабандой, стал жертвой Ворсклы

В воскресном поединке восьмого тура чемпионата Украины полтавская Ворскла дома уверенно обыграла закарпатский Минай
Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Ворскла обыграла Минай со счетом 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).
Оба гола полтавчан были забиты после розыгрыша стандартов – при этом во втором случае защитник Миная Лиховидько сам срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар Чеснакова.
Напомним, по итогам минувшего сезона Минай едва не прекратил существование. Причиной этого называли санкции за контрабанду по отношению к основателю клуба.
Однако Минай ожил, более того, на смену покинувшему клуб Артему Милевскому появился новый звездный нападающий – Евгений Селезнев.
Только вот у Селезнева по прозвищу Царь, как и у Милевского, ноль голов за Минай. А сам закарпатский клуб с шестью очками в таблице УПЛ расположился недалеко от зоны вылета.
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