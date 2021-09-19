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Клуб українського Царя, що мало не зникнув після скандалу з контрабандою, став жертвою Ворскли

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 вересня, 18:52
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У недільному поєдинку восьмого туру чемпіонату України полтавська Ворскла вдома впевнено обіграла закарпатський Минай
Селезньов знову не забив за Минай
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Ворскла обіграла Минай з рахунком 2:0 (Кане, 37, Лиховидько, 74, авт).

Обидва голи полтавців були забиті після розіграшу стандартів – при цьому в другому випадку захисник Миная Лиховидько сам зрізав м'яч в свої ворота, намагаючись перервати удар Чеснакова.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Минай ледь не припинив існування. Причиною цього називали санкції за контрабанду щодо засновника клубу.

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Однак Минай ожив, більш того, на зміну Артему Мілевському, який покинув клуб, з'явився новий зірковий нападник – Євген Селезньов.

Тільки ось у Селезньова на прізвисько Цар, як і у Мілевського, нуль голів за Минай. А сам закарпатський клуб з шістьма очками в таблиці УПЛ розташувався недалеко від зони вильоту.

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