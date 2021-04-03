Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду

3 квітня, 18:00

Олег Люлька Олег Люлька

Господар Миная потрапив під санкції. І це може жорстко позначитися на клубі

Закарпатський футбольний клуб Минай, за який виступає Артем Мілевський, опинився під загрозою припинення існування. Причиною стали санкції РНБО проти топ-10 контрабандистів, серед яких і колишній митник – президент і засновник Миная Валерій Пересоляк.

"Чи кінець тепер Минаю? Про це занадто рано говорити. Водночас підстави хвилюватися у вболівальників закарпатського клубу є вагомі. Адже саме Пересоляк є кінцевим бенефіціаром ТОВ Футбольний клуб Минай", – пише Tribuna.com

Реклама

Мілевський і Пересоляк (другий зліва)

Мілевський і Пересоляк (другий зліва) / Фото: Instagram

Мілевський і Пересоляк

Мілевський і Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Реклама

Раніше, коментуючи санкції, президент Володимир Зеленський заявив: "Це економічний тероризм проти України", додавши, що через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.

Також повідомлялося, що банківські рахунки "топ-десятки української контрабанди" заблоковані, а активи заморожені.

Читайте також: Зеленський влаштував струс митниці: звільнено 125 осіб

До речі, сьогодні стало відомо, що Артем Мілевський, який у Минаї закінчує футбольну кар'єру, може почати боксерську. Агент Олександр Панков хоче влаштувати бій Мілі проти Дениса Бойка на прізвисько "Кінг-Конг".

Тим часом поки що санкції щодо господаря Миная не позначились на трансферної діяльності клубу. Сьогодні закарпатці оголосили про укладання контракту із захисником збірної Малі Сіякі Бакайоко.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

5 фактів про новий локдаун, які має знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

контрабанда чемпіонат України Артем Мілевський Мінай
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти