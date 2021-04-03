Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду

Господар Миная потрапив під санкції. І це може жорстко позначитися на клубі

Закарпатський футбольний клуб Минай, за який виступає Артем Мілевський, опинився під загрозою припинення існування. Причиною стали санкції РНБО проти топ-10 контрабандистів, серед яких і колишній митник – президент і засновник Миная Валерій Пересоляк.

"Чи кінець тепер Минаю? Про це занадто рано говорити. Водночас підстави хвилюватися у вболівальників закарпатського клубу є вагомі. Адже саме Пересоляк є кінцевим бенефіціаром ТОВ Футбольний клуб Минай", – пише Tribuna.com

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Мілевський і Пересоляк (другий зліва) / Фото: Instagram

Мілевський і Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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Раніше, коментуючи санкції, президент Володимир Зеленський заявив: "Це економічний тероризм проти України", додавши, що через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.

Також повідомлялося, що банківські рахунки "топ-десятки української контрабанди" заблоковані, а активи заморожені.

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До речі, сьогодні стало відомо, що Артем Мілевський, який у Минаї закінчує футбольну кар'єру, може почати боксерську. Агент Олександр Панков хоче влаштувати бій Мілі проти Дениса Бойка на прізвисько "Кінг-Конг".

Тим часом поки що санкції щодо господаря Миная не позначились на трансферної діяльності клубу. Сьогодні закарпатці оголосили про укладання контракту із захисником збірної Малі Сіякі Бакайоко.

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