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Дніпро-1 --
Верес --
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Рух --
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Ворскла --
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Чорноморець --
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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
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Верес рветься в єврокубки: огляд перемоги над Львовом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 вересня, 22:08
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Верес з Рівного обіграв Львів в останньому матчі 7-го туру чемпіонату України. Долю зустрічі вирішив один гол на початку другого тайму
Верес одержав мінімальну перемогу над Львовом
Верес одержав мінімальну перемогу над Львовом / Фото: Офіційний сайт НК "Верес"

У першій половині гри Верес більше захищався, однак саме господарі поля змогли відкрити рахунок – на 53-й хвилині відзначився захисник Валерій Кучеров.

В цілому в другому таймі ситуація на полі не змінилася. Єдине, Верес став більше бити по воротах. Можливо, в цьому і криється секрет успіху команди Юрія Вірта.

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Верес здобув третю перемогу поспіль і піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. в наступному турі їх чекає серйозне випробування у вигляді матчу проти Дніпра-1, який напередодні програв Шахтарю.

А ось Львів впевнено рухається до вильоту в Першу лігу. У новому сезоні львів'яни ще жодного разу не вигравали і набрали всього два очки. Наступний матч вони проведуть проти Металіста 1925 який забуксував після жвавого старту і програв чотири попередні зустрічі, в тому числі і останню проти Динамо.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті 22
Пропущені 2
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті 14
Пропущені 4
Різниця 10
Результати останніх матчів: В Н В В П
3
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
4
Десна Десна Дес
7
4
1
2
11
12
-1
13
Забиті 11
Пропущені 12
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В В П В
6
Ворскла Ворскла Вор
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті 13
Пропущені 7
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В Н В
7
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Верес Верес Вер
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В Н П
9
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті 6
Пропущені 9
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н В
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П Н П
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Колос Колос Кол
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті 3
Пропущені 12
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті 11
Пропущені 16
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П П П
16
Львів Львів Льв
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті 4
Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н П

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
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