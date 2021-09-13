Верес рветься в єврокубки: огляд перемоги над Львовом

Верес з Рівного обіграв Львів в останньому матчі 7-го туру чемпіонату України. Долю зустрічі вирішив один гол на початку другого тайму
Верес одержав мінімальну перемогу над Львовом / Фото: Офіційний сайт НК "Верес"
У першій половині гри Верес більше захищався, однак саме господарі поля змогли відкрити рахунок – на 53-й хвилині відзначився захисник Валерій Кучеров.
В цілому в другому таймі ситуація на полі не змінилася. Єдине, Верес став більше бити по воротах. Можливо, в цьому і криється секрет успіху команди Юрія Вірта.
Верес здобув третю перемогу поспіль і піднявся на восьму сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. в наступному турі їх чекає серйозне випробування у вигляді матчу проти Дніпра-1, який напередодні програв Шахтарю.
А ось Львів впевнено рухається до вильоту в Першу лігу. У новому сезоні львів'яни ще жодного разу не вигравали і набрали всього два очки. Наступний матч вони проведуть проти Металіста 1925 який забуксував після жвавого старту і програв чотири попередні зустрічі, в тому числі і останню проти Динамо.
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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13
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6
Результати останніх матчів:
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9
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Результати останніх матчів:
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8
7
3
2
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8
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Забиті
8
Пропущені
7
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1
Результати останніх матчів:
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9
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Результати останніх матчів:
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12
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Результати останніх матчів:
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В
В
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3
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6
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5
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7
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6
Пропущені
12
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-6
Результати останніх матчів:
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5
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9
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18
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Результати останніх матчів:
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5
Забиті
3
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12
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Результати останніх матчів:
П
П
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16
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16
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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