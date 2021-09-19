22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Інсульт. Одна операція, друга... Сльози навертаються": дружина захисника Шахтаря дала волю емоціям

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 вересня, 20:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні захисник "гірників" і збірної України Валерій Бондар зіграв перший матч після важкої травми, і його дружина Даша Савіна вилила душу в соцмережах
Даша Савіна і Валерій Бондар
Даша Савіна і Валерій Бондар / Фото: Instagram

У матчі Шахтаря з Маріуполем 5:0 відбулася знакова для Валерія Бондаря подія. Колишній капітан молодіжної збірної країни, що стала чемпіоном світу-2019, повернувся на поле після непростого ушкодження – через розрив бокової зв'язки колінного суглоба Валерій не грав з квітня.

Реклама

Дружина Бондаря, модель і журналістка Даша Савіна, не стрималася і розповіла підписникам в Instagram, що вона пережила за цей час. Виявилося, що одне на інше наклалися відразу кілька випробувань у житті молодят – не тільки травма футболіста.

"Пишу цей текст, і аж сльози навертаються. Зізнаюся чесно, починаючи з квітня було дуже нелегко. Спочатку переїзд, потім наша собака Джеррі примудрилася лапу зламати, оперували її, слідом коханий зазнав серйозної травми, яка потребувала оперативного втручання; далі у моєї прабабусі стався інсульт, потім ще і матуся зі своїм моментом і теж операцією. І все це було одне за одним... Ясна річ, що розповідати все це я зовсім не бачила сенсу і не хотіла, адже люди все одно намагатимуться знайти підступ, корисливість, хайп. На жаль, в такому світі ми зараз живемо. Але це все вже позаду, і для чогось воно було дано!"

"Як зараз пам'ятаю 25 квітня, коли побачила на екрані тебе на ношах, недовго думаючи зірвалася в Олександрію, але добре, що мене зупинили. І я, оговтавшись, чекала на тебе вдома зі смачною вечерею, ніби нічого не сталося. Я розуміла, що сльозами і нервами не допоможеш, тому з усмішкою на обличчі зустрічала тебе (хоч іноді було зовсім і не до усмішок...) годувала, обігрівала і з першого ж дня ми налаштувалися на відновлення! Далі полетіли в Рим на операцію, я ні на хвилину не покидала тебе, розважала і допомагала. Навіть коли мені кілька разів намагалися натякнути, щоб я не жила в палаті з тобою, я й слухати не хотіла, зробила вигляд, що нічого не розумію!"

Реклама

"Адже знала, що ми маємо бути поруч! Ну, а далі їздили на тренування, смачно їли, дивилися фільми, грали в різні ігри, насолоджувалися один одним, потихеньку починали відновлюватися, ходити, але найголовніше, що кожен день ми були разом, посміхалися один одному і знали, що попереду нас чекає багато всього дуже цікавого! Робота і плани справді опинилися на другому плані, оскільки мені хотілося завжди бути поруч! І я ні про що не шкодую".

"Ми завжди були з тобою дуже близькі, з самого першого дня, нібито знаємо один одного вже 100 років. Але цей період зблизив нас ще більше! Вчора ти після довгої перерви вийшов на поле, а мене в цей момент пристойно почало трусити, але коли я побачила тебе в грі на твоїй рідній позиції, зрозуміла, що мої слова виявилися правдою. Ти повернувся сильнішим! Не тільки фізично, а й морально!"

"Разом ми сила!" – написала дружина Валерія Бондаря Даша Савіна.

Реклама

Валерій Бондар
Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, спочатку були побоювання, що в квітневій грі з Олександрією Бондар порвав хрестоподібні зв'язки, але, на щастя, вони не підтвердилися.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матч

Шахтар

22 вер

21:00

Динамо

П1

2,6

X

3,5

П2

2,6
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Минай
7
5:9
6
13
Металіст 1925
7
6:12
6
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Неділя, 19 вересня
2:0
Відео Про матч
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Субота, 25 вересня
--:--
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти