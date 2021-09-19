"Інсульт. Одна операція, друга... Сльози навертаються": дружина захисника Шахтаря дала волю емоціям

Напередодні захисник "гірників" і збірної України Валерій Бондар зіграв перший матч після важкої травми, і його дружина Даша Савіна вилила душу в соцмережах

Даша Савіна і Валерій Бондар / Фото: Instagram

У матчі Шахтаря з Маріуполем 5:0 відбулася знакова для Валерія Бондаря подія. Колишній капітан молодіжної збірної країни, що стала чемпіоном світу-2019, повернувся на поле після непростого ушкодження – через розрив бокової зв'язки колінного суглоба Валерій не грав з квітня.

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Дружина Бондаря, модель і журналістка Даша Савіна, не стрималася і розповіла підписникам в Instagram, що вона пережила за цей час. Виявилося, що одне на інше наклалися відразу кілька випробувань у житті молодят – не тільки травма футболіста.

"Пишу цей текст, і аж сльози навертаються. Зізнаюся чесно, починаючи з квітня було дуже нелегко. Спочатку переїзд, потім наша собака Джеррі примудрилася лапу зламати, оперували її, слідом коханий зазнав серйозної травми, яка потребувала оперативного втручання; далі у моєї прабабусі стався інсульт, потім ще і матуся зі своїм моментом і теж операцією. І все це було одне за одним... Ясна річ, що розповідати все це я зовсім не бачила сенсу і не хотіла, адже люди все одно намагатимуться знайти підступ, корисливість, хайп. На жаль, в такому світі ми зараз живемо. Але це все вже позаду, і для чогось воно було дано!"

"Як зараз пам'ятаю 25 квітня, коли побачила на екрані тебе на ношах, недовго думаючи зірвалася в Олександрію, але добре, що мене зупинили. І я, оговтавшись, чекала на тебе вдома зі смачною вечерею, ніби нічого не сталося. Я розуміла, що сльозами і нервами не допоможеш, тому з усмішкою на обличчі зустрічала тебе (хоч іноді було зовсім і не до усмішок...) годувала, обігрівала і з першого ж дня ми налаштувалися на відновлення! Далі полетіли в Рим на операцію, я ні на хвилину не покидала тебе, розважала і допомагала. Навіть коли мені кілька разів намагалися натякнути, щоб я не жила в палаті з тобою, я й слухати не хотіла, зробила вигляд, що нічого не розумію!"

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"Адже знала, що ми маємо бути поруч! Ну, а далі їздили на тренування, смачно їли, дивилися фільми, грали в різні ігри, насолоджувалися один одним, потихеньку починали відновлюватися, ходити, але найголовніше, що кожен день ми були разом, посміхалися один одному і знали, що попереду нас чекає багато всього дуже цікавого! Робота і плани справді опинилися на другому плані, оскільки мені хотілося завжди бути поруч! І я ні про що не шкодую".

"Ми завжди були з тобою дуже близькі, з самого першого дня, нібито знаємо один одного вже 100 років. Але цей період зблизив нас ще більше! Вчора ти після довгої перерви вийшов на поле, а мене в цей момент пристойно почало трусити, але коли я побачила тебе в грі на твоїй рідній позиції, зрозуміла, що мої слова виявилися правдою. Ти повернувся сильнішим! Не тільки фізично, а й морально!"

"Разом ми сила!" – написала дружина Валерія Бондаря Даша Савіна.

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Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, спочатку були побоювання, що в квітневій грі з Олександрією Бондар порвав хрестоподібні зв'язки, але, на щастя, вони не підтвердилися.