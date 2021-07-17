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Суддям УПЛ дадуть втричі більше грошей: озвучені нові гонорари

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 16:46
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Арбітр у полі за один матч Прем'єр-ліги отримає 30 тисяч гривень замість нинішніх 12 тисяч, а його асистентам заплатять вже не 6 000, а 15 000 грн за гру
Монзуль і її бригада
Монзуль і її бригада / Фото: УАФ

Гонорари арбітрів української Прем'єр-ліги в новому сезоні істотно зростуть.

За один матч суддя в полі отримає вже не 12 тисяч грн, як раніше, а 30 тисяч грн. Виплачувати ці гроші арбітрам будуть клуби-господарі УПЛ.

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех у телеграм-каналі Бомбардир.

Також клуби зобов'язані покрити суддям витрати на дорогу (3 000 грн) і проживання (6 000 грн). Рефері на ці гроші будуть самостійно знімати собі готель і харчуватися.

При цьому з регламенту УПЛ прибрали пункт, за яким клуби зобов'язані зустрічати арбітрів, селити їх в готелі і годувати, що, за ідеєю, має мінімізувати корупційну складову в суддівському питанні.

В тренді

Додамо, що гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата УАФ зросте з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Але суми ще не остаточні, оскільки арбітри свої підписи під угодами ще не поставили.

Головна зірка українського суддівства Катерина Монзуль
Головна зірка українського суддівства Катерина Монзуль

Читайте також: Суддя, який потрапив у скандал у матчі України на Євро, завершив міжнародну кар'єру

Раніше президент Інгульця пригрозив рубати суддям УПЛ руки по лікоть.

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