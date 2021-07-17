Суддям УПЛ дадуть втричі більше грошей: озвучені нові гонорари

Арбітр у полі за один матч Прем'єр-ліги отримає 30 тисяч гривень замість нинішніх 12 тисяч, а його асистентам заплатять вже не 6 000, а 15 000 грн за гру

Монзуль і її бригада / Фото: УАФ

Гонорари арбітрів української Прем'єр-ліги в новому сезоні істотно зростуть.

За один матч суддя в полі отримає вже не 12 тисяч грн, як раніше, а 30 тисяч грн. Виплачувати ці гроші арбітрам будуть клуби-господарі УПЛ.

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех у телеграм-каналі Бомбардир.

Також клуби зобов'язані покрити суддям витрати на дорогу (3 000 грн) і проживання (6 000 грн). Рефері на ці гроші будуть самостійно знімати собі готель і харчуватися.

При цьому з регламенту УПЛ прибрали пункт, за яким клуби зобов'язані зустрічати арбітрів, селити їх в готелі і годувати, що, за ідеєю, має мінімізувати корупційну складову в суддівському питанні.

Додамо, що гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата УАФ зросте з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Але суми ще не остаточні, оскільки арбітри свої підписи під угодами ще не поставили.

Головна зірка українського суддівства Катерина Монзуль

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Раніше президент Інгульця пригрозив рубати суддям УПЛ руки по лікоть.