Відрубувати їм руки по лікоть! Президент Інгульця пригрозив суддям УПЛ

Президент клубу УПЛ Інгулець Олександр Поворознюк запропонував рубати футбольним суддям руки або садити до тюрми за шахраюватість. Але за однієї умови – для початку підняти їм зарплату.
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"Всі кажуть, що треба боротися з Лучано Лучі та УАФ. Та до чого тут Лучі? Займе його місце хтось інший – буде те ж саме, нічого не зміниться. Треба просто перестати давати. Треба всім президентам зібратися і сказати: "Табу. Крапка. Нічого нікому не даємо". А для цього треба підвищити зарплати арбітрам. Я готовий в цьому брати участь. Давайте зробимо їм зарплати 100 000", – заявив Олександр Поворознюк YouTube-каналу Інгульця
"Давайте запровадимо закони, як в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вкрав – вибирай: або тобі руку по лікоть відрубують, або 25 років в'язниці. Давайте дамо арбітрам зарплати по 100 000, а потім будемо з них вимагати. До цього мають прийти самі президенти футбольних клубів", – додав Поворознюк
Наразі гонорар арбітра в полі на матчі Прем'єр-ліги України становить 12 тисяч гривень за матч плюс 3 тисячі гривень на транспортні витрати.
Додамо, що в квітні бос Інгульця Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому. При цьому загинув бізнесмен, який перебував в одній кімнаті з ним.
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