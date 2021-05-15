Відрубувати їм руки по лікоть! Президент Інгульця пригрозив суддям УПЛ

Олександр Поворознюк запропонував жорстке покарання щодо шахраюватих футбольних арбітрів – але для початку хоче підняти їм зарплати до ста тисяч гривень

Бос клуба з Петрового виступає за радикальні заходи / Фото: Канал Футбол

Президент клубу УПЛ Інгулець Олександр Поворознюк запропонував рубати футбольним суддям руки або садити до тюрми за шахраюватість. Але за однієї умови – для початку підняти їм зарплату.

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"Всі кажуть, що треба боротися з Лучано Лучі та УАФ. Та до чого тут Лучі? Займе його місце хтось інший – буде те ж саме, нічого не зміниться. Треба просто перестати давати. Треба всім президентам зібратися і сказати: "Табу. Крапка. Нічого нікому не даємо". А для цього треба підвищити зарплати арбітрам. Я готовий в цьому брати участь. Давайте зробимо їм зарплати 100 000", – заявив Олександр Поворознюк YouTube-каналу Інгульця

"Давайте запровадимо закони, як в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вкрав – вибирай: або тобі руку по лікоть відрубують, або 25 років в'язниці. Давайте дамо арбітрам зарплати по 100 000, а потім будемо з них вимагати. До цього мають прийти самі президенти футбольних клубів", – додав Поворознюк

Президент "Ингульця" Олександр Поворознюк

Наразі гонорар арбітра в полі на матчі Прем'єр-ліги України становить 12 тисяч гривень за матч плюс 3 тисячі гривень на транспортні витрати.

Додамо, що в квітні бос Інгульця Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому. При цьому загинув бізнесмен, який перебував в одній кімнаті з ним.

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