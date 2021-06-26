26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Ворога з Росії призначили на матч збірної Чехії на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 09:26
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Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи між нідерландцями й чехами в неділю буде судити російський рефері Сергій Карасьов
/ Фото: Reuters

Уже сьогодні на континентальній першості починаються баталії на вибування. дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. В одному з матчів зійдуться збірні Чехії та Нідерланди. Зустріч розпочнеться о Будапешті в неділю о 19:00. Головний суддею призначили росіянина Сергій Карасьов, що викликали негативну реакцію в чеській пресі.

Про незрозумілому вирішенні функціонерів УЄФА розповідає сайт "Чемпіонат".

Журналісти і вболівальники в коментарях висловлюють невдоволення Зокрема пишуть: "Чехія офіційно є ворогом Росії, а УЄФА призначає" справедливого суддю "з цієї країни". Більш стримані відзначають, що "це схоже на справжню халепу". При суддівстві Карасьова чеська збірна не вигравала, та й клуби в основному терпіли невдачі.

З росіянином на поле чехи в 2017 році програли німцям в Празі (1:2), а в 2019-му – в гостях Болгарії (0:1). В останні два роки при Карасьові в Лізі чемпіонів дортмундська Боруссія обіграла Славію (2:1), а в Лізі Європи Гоффенхайм розбив Ліберець (5:0). Лише 10 років тому на ранній стадії Ліги Європи переміг Яблонець.

Також згадують, що Карасьов – шанувальник "металевої" музики, наводячи приклади його вмінь.

Втім, деякі впевнені, що все вирішиться в боротьбі на футбольному полі, тому про суддю краще не говорити.

Напередодні Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії.

Дивіться, як чехи зіграли внічию з хорватами:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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