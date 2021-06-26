Ворога з Росії призначили на матч збірної Чехії на Євро-2020

Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи між нідерландцями й чехами в неділю буде судити російський рефері Сергій Карасьов

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Уже сьогодні на континентальній першості починаються баталії на вибування. дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. В одному з матчів зійдуться збірні Чехії та Нідерланди. Зустріч розпочнеться о Будапешті в неділю о 19:00. Головний суддею призначили росіянина Сергій Карасьов, що викликали негативну реакцію в чеській пресі.

Про незрозумілому вирішенні функціонерів УЄФА розповідає сайт "Чемпіонат".

Журналісти і вболівальники в коментарях висловлюють невдоволення Зокрема пишуть: "Чехія офіційно є ворогом Росії, а УЄФА призначає" справедливого суддю "з цієї країни". Більш стримані відзначають, що "це схоже на справжню халепу". При суддівстві Карасьова чеська збірна не вигравала, та й клуби в основному терпіли невдачі.

З росіянином на поле чехи в 2017 році програли німцям в Празі (1:2), а в 2019-му – в гостях Болгарії (0:1). В останні два роки при Карасьові в Лізі чемпіонів дортмундська Боруссія обіграла Славію (2:1), а в Лізі Європи Гоффенхайм розбив Ліберець (5:0). Лише 10 років тому на ранній стадії Ліги Європи переміг Яблонець.

Також згадують, що Карасьов – шанувальник "металевої" музики, наводячи приклади його вмінь.

Втім, деякі впевнені, що все вирішиться в боротьбі на футбольному полі, тому про суддю краще не говорити.

Напередодні Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії.

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