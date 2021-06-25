26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії перед плей-оф Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 20:42
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Знаменитий футболіст, який пережив зупинку серця під час матчу з командою Фінляндії, відвідав партнерів перед матчем зі збірною Уельсу
/ Фото: REUTERS

У суботу стартує плей-оф чемпіонату Європи. У перший день баталій на вибування пройдуть два матчі. Дізнавайтеся розклад матчів плей-оф Євро-2020. Збірна Данії в Амстердамі зустрінеться з командою Уельсу. Сьогодні тренувальний табір скандинавів відвідав півзахисник Крістіан Еріксен, який в грі з фінами знепритомнів на полі.

Новину повідомив британський таблоїд The Sun.

Данці пустили журналістів на своє тренування тільки на стартові 15 хвилин, як вимагає регламент.

Однак Еріксен прийшов до партнерів, коли фотографи вже покинули поле арени в столиці Нідерландів, тому не потрапив в об'єктиви камер.

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку
Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

Воротар збірної і англійського Лестера Каспер Шмейхель пізніше сказав, що всі були дуже раді бачити Крістіана:

"Побачити його в реальному житті і переконатися, що з ним все в порядку було дійсно важливо. Думаю, багатьом хлопцям це допомогло стерти останнє його зображення на полі".

Поки що не повідомляється, чи буде Еріксен стежити за матчем з трибун. Зустріч на стадіоні імені Йохана Кройффа розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо перші слова Крістіана Еріксена після зупинки серця: "Мені потрібно на тренування".

Дивіться підсумки групового етапу Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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22:00
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Понеділок, 28 червня
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