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Врага из России назначили на матч сборной Чехии на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 июня, 09:26
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Поединок 1/8 финала чемпионата Европы между нидерландцами и чехами в воскресенье будет судить российский рефери Сергей Карасев
Российский судья Сергей Карасев
Российский судья Сергей Карасев / Фото: Reuters

Уже сегодня на континентальном первенстве начинаются баталии на выбывание. Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020. В одном из матчей сойдутся сборные Чехии и Нидерланды. Встреча начнется в Будапеште в воскресенье в 19:00. Главный судьей назначили россиянина Сергей Карасев, что вызвали негативную реакцию в чешской прессе.

О непонятном решении функционеров УЕФА рассказывает сайт "Чемпионат".

Журналисты и болельщики в комментариях высказывают недовольство В частности пишут: "Чехия официально является врагом России, а УЕФА назначает "справедливого судью" из этой страны". Более сдержанные отмечают, что "это похоже на настоящую неприятность". При судействе Карасева чешская сборная не выигрывала, да и клубы в основном терпели неудачи.

С россиянином на поле чехи в 2017 году проиграли немцам в Праге (1:2), а в 2019-м – в гостях Болгарии (0:1). В последние два года при Карасеве в Лиге чемпионов дортмундская Боруссия обыграла Славию (2:1), а в Лиге Европы Хоффенхайм разбил Либерец (5:0). Лишь 10 лет назад на ранней стадии Лиги Европы победил Яблонец.

Также вспоминают, что Карасев – поклонник "металлической" музыки, приводя примеры его умений.

Впрочем, некоторые уверены, что все решится в борьбе на футбольном поле, поэтому о судье лучше не говорить.

Накануне Эриксен после операции на сердце пришел на тренировку сборной Дании.

Смотрите, как чехи сыграли вничью с хорватами:

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Г
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3
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3
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И
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О
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Франция
3
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2
Германия
3
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