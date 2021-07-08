Пенальті на Стерлінгу: у арбітрів України та Росії – протилежні думки

На думку українця Шебека, англієць Стерлінг пірнав у штрафному майданчику Данії, а тому 11-метровий несправедливий, позаяк росіянин Хусаїнов переконаний – фол був

Шебек, Хусаїнов і падіння Стерлінга / Фото: Sport.ua, Reuters

Колишні арбітри ФІФА українець Сергій Шебек і росіянин Сергій Хусаїнов висловили діаметрально протилежні думки стосовно пенальті на Рахімові Стерлінгу, завдяки якому Англія обіграла Данію 2:1 і вийшла до фіналу Євро-2020.

На думку українця, пенальті не було. На думку росіянина – був.

"Це ганьба нідерландського арбітра Маккелі і ганьба VAR, що в такий спосіб протягнули Англію до фіналу, – цитує Сергія Шебека UA-football. – Але перш ніж розбирати епізод з пенальті, потрібно повернутися на кілька миттєвостей назад, коли Стерлінг рухався по краю поля і на газоні в безпосередній близькості один від одного опинилися два м'ячі. У цій ситуації арбітр повинен був зупинити гру. І якби це сталося, то не було б і того падіння Стерлінга. Елементарна ситуація, адже епізод бачив і арбітр в полі, і асистент. Але ніхто не відреагував. Було нехтування елементарними правилами"

"А тепер – щодо, власне, самого падіння гравця збірної Англії в штрафному майданчику. Стерлінг в боротьбі з двома захисниками збірної Данії чекав, коли станеться якийсь контакт, пірнув, підіграв собі, впав і заробив несправедливий пенальті. Меле, захисник данців, виставив ногу, але не провокував падіння суперника. Це "повітряний дотик". Такі "повітряні дотики" арбітри справедливо і закономірно ігнорують на цьому чемпіонаті Європи, не перетворюючи футбол на балет. Як приклад – епізод з матчу Англія – Україна, коли Матвієнко зачепив по гомілкостопу англійця. Але VAR навіть не переглядав ситуацію і правильно зробив. І таких епізодів на цьому чемпіонаті багато, ми раділи цьому. Але в звітному матчі, підозрюю, було завдання витягнути англійців до фіналу"

Тим часом російський арбітр Сергій Хусаїнов переконаний: пенальті у ворота данців – справедливий.

"У правилах написано, за що призначається штрафний або вільний удар. Ситуація банальна – у Стерлінга дуже швидкі ноги і висока швидкість. Для захисників це проблема. Звичайно, цей момент – порушення правил. Арбітр перебував в ідеальній позиції, він був у штрафному майданчику. Ніхто з данців у м'яч не зіграв, тому і отримали стовідсотковий фол. Неважливо, півфінал це чи ні. Якщо порушення було – отже, це пенальті. Арбітр ухвалив абсолютно справедливе рішення", – цитує Хусаїнова СЕ

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Нагадаємо, у фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.

Відео пенальті на Стерлінгу