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Пенальті на Стерлінгу: у арбітрів України та Росії – протилежні думки

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 15:27
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На думку українця Шебека, англієць Стерлінг пірнав у штрафному майданчику Данії, а тому 11-метровий несправедливий, позаяк росіянин Хусаїнов переконаний – фол був
Шебек, Хусаїнов і падіння Стерлінга
Шебек, Хусаїнов і падіння Стерлінга / Фото: Sport.ua, Reuters

Колишні арбітри ФІФА українець Сергій Шебек і росіянин Сергій Хусаїнов висловили діаметрально протилежні думки стосовно пенальті на Рахімові Стерлінгу, завдяки якому Англія обіграла Данію 2:1 і вийшла до фіналу Євро-2020.

На думку українця, пенальті не було. На думку росіянина – був.

"Це ганьба нідерландського арбітра Маккелі і ганьба VAR, що в такий спосіб протягнули Англію до фіналу, – цитує Сергія Шебека UA-football. – Але перш ніж розбирати епізод з пенальті, потрібно повернутися на кілька миттєвостей назад, коли Стерлінг рухався по краю поля і на газоні в безпосередній близькості один від одного опинилися два м'ячі. У цій ситуації арбітр повинен був зупинити гру. І якби це сталося, то не було б і того падіння Стерлінга. Елементарна ситуація, адже епізод бачив і арбітр в полі, і асистент. Але ніхто не відреагував. Було нехтування елементарними правилами"

"А тепер – щодо, власне, самого падіння гравця збірної Англії в штрафному майданчику. Стерлінг в боротьбі з двома захисниками збірної Данії чекав, коли станеться якийсь контакт, пірнув, підіграв собі, впав і заробив несправедливий пенальті. Меле, захисник данців, виставив ногу, але не провокував падіння суперника. Це "повітряний дотик". Такі "повітряні дотики" арбітри справедливо і закономірно ігнорують на цьому чемпіонаті Європи, не перетворюючи футбол на балет. Як приклад – епізод з матчу Англія – Україна, коли Матвієнко зачепив по гомілкостопу англійця. Але VAR навіть не переглядав ситуацію і правильно зробив. І таких епізодів на цьому чемпіонаті багато, ми раділи цьому. Але в звітному матчі, підозрюю, було завдання витягнути англійців до фіналу"

Тим часом російський арбітр Сергій Хусаїнов переконаний: пенальті у ворота данців – справедливий.

"У правилах написано, за що призначається штрафний або вільний удар. Ситуація банальна – у Стерлінга дуже швидкі ноги і висока швидкість. Для захисників це проблема. Звичайно, цей момент – порушення правил. Арбітр перебував в ідеальній позиції, він був у штрафному майданчику. Ніхто з данців у м'яч не зіграв, тому і отримали стовідсотковий фол. Неважливо, півфінал це чи ні. Якщо порушення було – отже, це пенальті. Арбітр ухвалив абсолютно справедливе рішення", – цитує Хусаїнова СЕ

Читайте також: А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем

Нагадаємо, у фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", Англія зіграє з Італією.

Відео пенальті на Стерлінгу

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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