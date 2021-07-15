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Суддя, який потрапив у скандал у матчі України на Євро, завершив міжнародну кар'єру

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 11:17
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По ходу поєдинку українців з англійцями німець Фелікс Брих випив з пляшки нашого нападника Романа Яремчука, порушивши коронавірусний протокол
Фелікс Брих залишає міжнародну арену
Фелікс Брих залишає міжнародну арену / Фото: Reuters

Німецький арбітр Фелікс Брих оголосив про завершення міжнародної кар'єри, але при цьому юрист з докторським ступенем продовжить працювати на матчах німецької Бундесліги.

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"Я вирішив не працювати на наступному турнірі і завершити міжнародну кар'єру в кінці року. Але я з нетерпінням чекаю нового сезону Бундесліги", – цитує 45-річного Бриха Bild

/ Фото: AFP

Брих обслуговував п'ять матчів на Євро-2020, включаючи перший і останній поєдинки на турнірі збірної України, в яких команда Андрія Шевченка поступилася Нідерландам 2:3 і Англії 0:4.

Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів
Брих показав жовту картку Сидорчуку в матчі України та Нідерландів / Фото: Reuters

При цьому в матчі 1/4 Євро Україна – Англія Брих потрапив у скандал. Британських журналістів обурило те, що під час однієї з пауз у грі Фелікс попросив пляшку у нападника нашої збірної Романа Яремчука і випив з неї води, порушивши протокол УЄФА, пов'язаний з безпекою учасників матчу в зв'язку з коронавірусом.

Англійці закликали усунути Бриха від роботи і посадити на карантин, але УЄФА цього не зробила, дозволивши німецькому арбітрові відсудити півфінал Італія – Іспанія.

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