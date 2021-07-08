Перед пенальті на полі було два м'ячі! Злочинний фейл судді матчу Англія – Данія

Рефері з Нідерландів Данні Маккелі мав призначити спірний м'яч, але замість цього дав спірний 11-метровий на користь англійців, посприявши їхньому виходу до фіналу Євро

Два м'ячі на полі. Англія vs Данія / Фото: Reuters, Twitter

Перед тим як був призначений пенальті у ворота збірної Данії в півфіналі Євро-2020 за сумнівний фол на англійцеві Рахімові Стерлінгу, на полі було два м'ячі. Попри це, головний арбітр Данні Маккелі з Нідерландів не зупинив гру. Згідно з правилами, він мав призначити спірний м'яч.

Поведінка рефері вкрай дивна, якщо врахувати, що другий м'яч перебував на тому ж фланзі, звідки Стерлінг увірвався до штрафного майданчика данців, отже, був очевидною перешкодою.

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Нагадаємо, напередодні англійці вдома здобули перемогу над данцями з рахунком 2:1 в додатковий час. Маккелі в кінці першої додаткової 15-хвилинки призначив суперечливий пенальті за фол на Рахімові Стерлінгу, який в моменті з падінням "домальовував".

11-метровий не реалізував Гаррі Кейн, але форвард все ж добив м'яч у ворота. Цей гол і вивів Англію до фіналу Євро-2020, першого для неї за всю історію.

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У фіналі Євро-2020 Англія зіграє з Італією, котра раніше в серії пенальті обіграла Іспанію. Матч за трофей відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Відео скандального пенальті у ворота Данії