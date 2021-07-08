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Перед пенальті на полі було два м'ячі! Злочинний фейл судді матчу Англія – Данія

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 07:42
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Рефері з Нідерландів Данні Маккелі мав призначити спірний м'яч, але замість цього дав спірний 11-метровий на користь англійців, посприявши їхньому виходу до фіналу Євро
Два м'ячі на полі. Англія vs Данія
Два м'ячі на полі. Англія vs Данія / Фото: Reuters, Twitter

Перед тим як був призначений пенальті у ворота збірної Данії в півфіналі Євро-2020 за сумнівний фол на англійцеві Рахімові Стерлінгу, на полі було два м'ячі. Попри це, головний арбітр Данні Маккелі з Нідерландів не зупинив гру. Згідно з правилами, він мав призначити спірний м'яч.

Поведінка рефері вкрай дивна, якщо врахувати, що другий м'яч перебував на тому ж фланзі, звідки Стерлінг увірвався до штрафного майданчика данців, отже, був очевидною перешкодою.

Куди дивився Маккелі? Куди дивилися арбітри VAR?

Нагадаємо, напередодні англійці вдома здобули перемогу над данцями з рахунком 2:1 в додатковий час. Маккелі в кінці першої додаткової 15-хвилинки призначив суперечливий пенальті за фол на Рахімові Стерлінгу, який в моменті з падінням "домальовував".

11-метровий не реалізував Гаррі Кейн, але форвард все ж добив м'яч у ворота. Цей гол і вивів Англію до фіналу Євро-2020, першого для неї за всю історію.

Англія – Данія: відео голів та огляд скандального півфіналу Євро-2020

У фіналі Євро-2020 Англія зіграє з Італією, котра раніше в серії пенальті обіграла Іспанію. Матч за трофей відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Відео скандального пенальті у ворота Данії

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Г
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9
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3
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4
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3
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4
4
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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