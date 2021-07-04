В Англії вимагають відсторонити від роботи арбітра матчу з Україною: що сталося

Арбітр матчу Україна – Німеччина випив води з пляшки Романа Яремчука, порушивши протокол УЄФА. В Англії вимагають відправити Фелікса Бриха на карантин

Фелікс Брих випив води із бутилки Яремчука / Фото: Reuters

Німецький арбітр Фелікс Брих потрапив під критику зарубіжної преси після матчу Україна – Англія на Євро-2020. Наша команда розгромно поступилася з рахунком 0: 4, але до роботи рефері питань не мало б бути. До речі, ми вже писали, що в Києві вболівальники зустріли збірну виконанням гімну. Шева: "Ви не уявляєте, як це важливо".

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Журналістів обурило те, що Брих попросив пляшку у нападника нашої збірної Романа Яремчука і випив з неї води, порушивши протокол УЄФА, пов'язаний з безпекою учасників матчу через коронавірус, пише Footboom.

Англійці одразу закликали усунути Бриха від роботи і посадити на карантин, як це було з гравцями їхньої національної команди Мейсоном Маунтом і Беном Чілвеллом. Вони обнялися з гравцем збірної Шотландії Біллі Гілмором, а пізніше у нього виявили коронавірус, тому на карантин потрапив не тільки хворий, а й англійці.