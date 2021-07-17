Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Александрия Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Минай Олимпик Рух Шахтер

Чемпионат Украины 2020/2021

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Судьям УПЛ дадут в три раза больше денег: озвучены новые гонорары

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 16:46
Копировать ссылку
Арбитр в поле за один матч Премьер-лиги получит 30 тысяч гривен вместо нынешних 12 тысяч, а его ассистентам заплатят уже не 6 000, а 15 000 грн за игру
Монзуль и ее бригада
Монзуль и ее бригада / Фото: УАФ

Гонорары арбитров украинской Премьер-лиги в новом сезоне существенно возрастут.

За один матч судья в поле получит уже не 12 тысяч грн, как ранее, а 30 тысяч грн. Выплачивать эти деньги арбитрам будут клубы-хозяева УПЛ.

Об этом сообщает журналист Роман Бебех в телеграм-канале Бомбардир.

Также клубы обязаны покрыть судьям расходы на дорогу (3 000 грн) и проживание (6 000 грн). Рефери на эти деньги будут самостоятельно снимать себе отель и питаться.

При этом из регламента УПЛ убрали пункт, по которому клубы обязаны встречать арбитров, селить их в отеле и кормить, что, по идее, должно минимизировать коррупционную составляющую в судейском вопросе.

В тренде

Добавим, что гонорар ассистентов, четвертого арбитра и делегата УАФ вырастет с 6 тысяч до 15 тысяч грн. Но суммы еще не окончательные, так как арбитры свои подписи под соглашениями еще не поставили.

Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль
Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль

Читайте также: Судья, оскандалившийся в матче Украины на Евро, завершил международную карьеру

Ранее президент Ингульца пригрозил рубать судьям УПЛ руки по локоть.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять