Судьям УПЛ дадут в три раза больше денег: озвучены новые гонорары

Арбитр в поле за один матч Премьер-лиги получит 30 тысяч гривен вместо нынешних 12 тысяч, а его ассистентам заплатят уже не 6 000, а 15 000 грн за игру

Монзуль и ее бригада / Фото: УАФ

Гонорары арбитров украинской Премьер-лиги в новом сезоне существенно возрастут.

За один матч судья в поле получит уже не 12 тысяч грн, как ранее, а 30 тысяч грн. Выплачивать эти деньги арбитрам будут клубы-хозяева УПЛ.

Об этом сообщает журналист Роман Бебех в телеграм-канале Бомбардир.

Также клубы обязаны покрыть судьям расходы на дорогу (3 000 грн) и проживание (6 000 грн). Рефери на эти деньги будут самостоятельно снимать себе отель и питаться.

При этом из регламента УПЛ убрали пункт, по которому клубы обязаны встречать арбитров, селить их в отеле и кормить, что, по идее, должно минимизировать коррупционную составляющую в судейском вопросе.

Добавим, что гонорар ассистентов, четвертого арбитра и делегата УАФ вырастет с 6 тысяч до 15 тысяч грн. Но суммы еще не окончательные, так как арбитры свои подписи под соглашениями еще не поставили.

Главная звезда украинского судейства Екатерина Монзуль

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Ранее президент Ингульца пригрозил рубать судьям УПЛ руки по локоть.