Шахтар обіграв Дніпро в центральному матчі туру УПЛ: відео голів та огляд матчу

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників" – дивіться, як вони здобули важливу для себе перемогу

Фернандо святкує свій гол / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Перемогу Шахтарю над Дніпром-1 з рахунком 2:0 в центральному матчі сьомого туру Прем'єр-ліги принесли голи Фернандо і Траоре.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Бразилець Фернандо відкрив рахунок на 15-й хвилині, завершивши відмінним ударом під дальню штангу свій дриблінг.

А на 87-й хвилині Лассіна Траоре закріпив перемогу Шахтаря – 2:0. Новачок донеччан зі збірної Буркіна-Фасо продовжує справно забивати.

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Шахтар – Дніпро-1 – 2:0

Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87

Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі (Корнієнко, 62) – Степаненко (Маркос Антоніо, 80), Майкон – Тете (Соломон, 62), Алан Патрік, Педріньо (Марлос, 85) – Фернандо (Траоре, 62)

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логінов, Дубінчак – Джурасек, Ді Франко, Когут, Гуцуляк – Довбик

Попередження: Майкон – Сваток, Ді Франко

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Завдяки цій перемозі Шахтар піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У "гірників" 16 очок, на три пункти їх випереджає Динамо, яке раніше з тим же рахунком 2:0 обіграло в Харкові Металіст 1925.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забиті 22 Пропущені 2 Різниця 20 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забиті 14 Пропущені 4 Різниця 10 Результати останніх матчів: В Н В В П 3 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 4 Дніпро-1 Дні 7 4 1 2 12 8 4 13 Забиті 12 Пропущені 8 Різниця 4 Результати останніх матчів: П В В П В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забиті 9 Пропущені 10 Різниця -1 Результати останніх матчів: П П В В В 6 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забиті 11 Пропущені 5 Різниця 6 Результати останніх матчів: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забиті 6 Пропущені 9 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забиті 7 Пропущені 7 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Металіст 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П П В 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забиті 3 Пропущені 5 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забиті 2 Пропущені 9 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н В Н 14 Чорноморець Чор 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П В П П 15 Львів Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забиті 4 Пропущені 12 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П Н П П 16 Маріуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забиті 8 Пропущені 15 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П П П П

15 вересня Шахтар зіграє перший матч групового раунду Ліги чемпіонів – на виїзді проти молдавського Шерифа, очолюваного Юрієм Вернидубом.