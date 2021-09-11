Шахтар обіграв Дніпро в центральному матчі туру УПЛ: відео голів та огляд матчу

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників" – дивіться, як вони здобули важливу для себе перемогу
Фернандо святкує свій гол / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Перемогу Шахтарю над Дніпром-1 з рахунком 2:0 в центральному матчі сьомого туру Прем'єр-ліги принесли голи Фернандо і Траоре.
ОГЛЯД МАТЧУ
Бразилець Фернандо відкрив рахунок на 15-й хвилині, завершивши відмінним ударом під дальню штангу свій дриблінг.
А на 87-й хвилині Лассіна Траоре закріпив перемогу Шахтаря – 2:0. Новачок донеччан зі збірної Буркіна-Фасо продовжує справно забивати.
Шахтар – Дніпро-1 – 2:0
Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87
Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі (Корнієнко, 62) – Степаненко (Маркос Антоніо, 80), Майкон – Тете (Соломон, 62), Алан Патрік, Педріньо (Марлос, 85) – Фернандо (Траоре, 62)
Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логінов, Дубінчак – Джурасек, Ді Франко, Когут, Гуцуляк – Довбик
Попередження: Майкон – Сваток, Ді Франко
Завдяки цій перемозі Шахтар піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У "гірників" 16 очок, на три пункти їх випереджає Динамо, яке раніше з тим же рахунком 2:0 обіграло в Харкові Металіст 1925.
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
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14
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10
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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11
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Результати останніх матчів:
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6
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6
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12
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-6
Результати останніх матчів:
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5
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Результати останніх матчів:
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9
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5
Забиті
2
Пропущені
9
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Результати останніх матчів:
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П
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7
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16
Різниця
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Результати останніх матчів:
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П
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4
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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П
П
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15 вересня Шахтар зіграє перший матч групового раунду Ліги чемпіонів – на виїзді проти молдавського Шерифа, очолюваного Юрієм Вернидубом.