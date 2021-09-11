Шахтар – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

11 вересня у Києві відбудеться центральний поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар – Дніпро-1. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні
Шахтар - Дніпро-1 / Фото: Колаж: Сьогодні
У суботу, 11 вересня, в сьомому турі чемпіонату України Шахтар в домашньому матчі зустрічається з командою Дніпро-1. Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Дніпро-1 з відеоповторами голів.
ШАХТАР – ДНІПРО-1
Як справи в УПЛ
На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії й зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" знаходяться в лідируючій групі в турнірній таблиці.
Дніпро-1 йде за схожим ігровим графіком з Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовічевич набрала 13 очок.
Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
3
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
4
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
6
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
Історія протистояння
У Прем'єр-лізі команди зіграли чотири матчі. У всіх поєдинках перемогу святкували "гірники", різниця забитих і пропущених м'ячів 9-2 на користь донецької команди.
Хто фаворит
Хоча суперники йдуть "голова в голову" в турнірній таблиці, фаворитом сьогоднішнього матчу є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.4, на нічию – 4.70, на перемогу Дніпра-1 – 7.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2:1.
Де дивитись
У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 1. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.
Минулий тур
Шахтар в гостях зіграв внічию з Минаєм.
Дніпро-1 на виїзді обіграв Металіст 1925.