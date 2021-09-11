Шахтер обыграл Днепр в центральном матче тура УПЛ: видео голов и обзор матча

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков" – смотрите, как они добыли важную для себя победу

Фернандо празднует свой гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Победу Шахтеру над Днепром-1 со счетом 2:0 в центральном матче седьмого тура Премьер-лиги принесли голы Фернандо и Траоре.

Бразилец Фернандо открыл счет на 15-й минуте, завершив отличным ударом под дальнюю штангу свой дриблинг.

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А на 87-й минуте Лассина Траоре закрепил победу Шахтера – 2:0. Новичок дончан из сборной Буркина-Фасо продолжает исправно забивать.

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Благодаря этой победе Шахтер поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "горняков" 16 очков, на три пункта их опережает Динамо, ранее с тем же счетом 2:0 обыгравшее в Харькове Металлист 1925.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забитые 22 Пропущеные 2 Разница 20 Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Шахтер Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забитые 14 Пропущеные 4 Разница 10 Результаты последних матчей: В Н В В П 3 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В 4 Днепр-1 Дне 7 4 1 2 12 8 4 13 Забитые 12 Пропущеные 8 Разница 4 Результаты последних матчей: П В В П В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забитые 9 Пропущеные 10 Разница -1 Результаты последних матчей: П П В В В 6 Заря Зар 7 3 2 2 13 9 4 11 Забитые 13 Пропущеные 9 Разница 4 Результаты последних матчей: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забитые 11 Пропущеные 5 Разница 6 Результаты последних матчей: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забитые 6 Пропущеные 9 Разница -3 Результаты последних матчей: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забитые 7 Пропущеные 7 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Металлист 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П П В 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забитые 3 Пропущеные 5 Разница -2 Результаты последних матчей: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забитые 2 Пропущеные 9 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н В Н 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забитые 4 Пропущеные 12 Разница -8 Результаты последних матчей: П П Н П П 16 Мариуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забитые 8 Пропущеные 15 Разница -7 Результаты последних матчей: П П П П П

15 сентября Шахтер сыграет первый матч группового раунда Лиги чемпионов – на выезде против молдавского Шерифа, возглавляемого Юрием Вернидубом.