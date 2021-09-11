Шахтар – Дніпро-1: о котрій початок і де дивитися центральний матч УПЛ

Поєдинок "гірників" і дніпрян у сьомому турі Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 11 вересня, о 19:30 на НСК "Олімпійський". Гру покажуть на ТБ і в інтернеті

Шахтар vs Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Перед стартовим поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів з Шерифом Шахтар у чемпіонаті України грає сьогодні з Дніпром-1 у чемпіонаті України. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 доступний на нашому сайті.

Розклад трансляцій матчу Шахтар – Дніпро-1

Канал "Футбол 1", прямий ефір; 11 вересня, 19:30

Сервіс OLL.TV (у підписці ), прямий ефір

Канал "Футбол 2", 12 вересня о 06:00, повтор

Канал "Футбол 1", 12 вересня о 10:30, повтор

Порівняння складів

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Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (183,8 млн євро) в 13 разів дорожчий за кадрову обойму дніпрян (14,4 млн євро).

Як справи в УПЛ

На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії і зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Дніпро-1 виступає за одним ігровим графіком із Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовичевича набрала 13 очок, але різниця м'ячів у неї дещо гірша, тому в таблиці вона четверта.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 6 5 1 0 20 2 18 16 Забиті 20 Пропущені 2 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В Н В В 2 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 3 Шахтар Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забиті 12 Пропущені 4 Різниця 8 Результати останніх матчів: Н В В П В 4 Дніпро-1 Дні 6 4 1 1 12 6 6 13 Забиті 12 Пропущені 6 Різниця 6 Результати останніх матчів: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забиті 9 Пропущені 10 Різниця -1 Результати останніх матчів: П П В В В 6 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забиті 11 Пропущені 5 Різниця 6 Результати останніх матчів: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забиті 6 Пропущені 9 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забиті 7 Пропущені 7 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Металіст 1925 Мет 6 2 0 4 6 10 -4 6 Забиті 6 Пропущені 10 Різниця -4 Результати останніх матчів: П П П В П 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забиті 3 Пропущені 5 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забиті 2 Пропущені 9 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н В Н 14 Чорноморець Чор 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П В П П 15 Львів Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забиті 4 Пропущені 12 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П Н П П 16 Маріуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забиті 8 Пропущені 15 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П П П П

Дивіться, як Шахтар і Дніпро-1 раніше грали в УПЛ