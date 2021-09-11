Шахтар – Дніпро-1: о котрій початок і де дивитися центральний матч УПЛ

Поєдинок "гірників" і дніпрян у сьомому турі Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 11 вересня, о 19:30 на НСК "Олімпійський". Гру покажуть на ТБ і в інтернеті
Шахтар vs Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Перед стартовим поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів з Шерифом Шахтар у чемпіонаті України грає сьогодні з Дніпром-1 у чемпіонаті України. Онлайн Шахтар – Дніпро-1 доступний на нашому сайті.
Розклад трансляцій матчу Шахтар – Дніпро-1
- Канал "Футбол 1", прямий ефір; 11 вересня, 19:30
- Сервіс OLL.TV (у підписці ), прямий ефір
- Канал "Футбол 2", 12 вересня о 06:00, повтор
- Канал "Футбол 1", 12 вересня о 10:30, повтор
Порівняння складів
Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (183,8 млн євро) в 13 разів дорожчий за кадрову обойму дніпрян (14,4 млн євро).
Як справи в УПЛ
На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії і зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ.
Дніпро-1 виступає за одним ігровим графіком із Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовичевича набрала 13 очок, але різниця м'ячів у неї дещо гірша, тому в таблиці вона четверта.
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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В
Н
В
В
2
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
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Н
В
Н
В
3
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
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В
В
П
В
4
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
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В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
6
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
7
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
8
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті
6
Пропущені
9
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
Н
В
9
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
Дивіться, як Шахтар і Дніпро-1 раніше грали в УПЛ