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Де Дзербі – про перші 100 днів в Шахтарі: головні тези

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 18:27
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Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі підвів підсумки перших 100 днів в українському клубі. Виділяємо головні тези з інтерв'ю італійця клубному каналу в Youtube
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Роберто Де Дзербі очолив Шахтар в кінці травня, замінивши на посаді португальця Луїша Каштру. Під керівництвом італійця "гірники" провели вже 10 матчів. Раніше ми писали, яку оцінку виставив Де Дзербі за перші 100 днів в Шахтарі.

Про свої завдання в Шахтарі:

Моїй глобальним завданням буде залишити після закінчення своєї роботи Шахтар сильнішим у порівнянні з тим, яким я його прийняв. І для того, щоб команда виросла в цілому, потрібно допомагати рости молодим гравцям, щоб вони удосконалювалися і стали справжніми футболістами.

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Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Про складнощі в українському футболі:

В Україні майже всі команди чекають нас на своїй половині поля, щоб потім проводити швидкі контратаки. Ми провели шість матчів в чемпіонаті і могли виграти їх всі. Ми перемогли в чотирьох з них при одній поразці і одній нічиїй.

Цей факт мене розлютив, тому що ми повинні були по максимуму набирати очки. І якщо зараз у нас немає 18 очок, то ми можемо звинувачувати в цьому лише себе і нікого більше.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Про суддівство в Україні:

По всьому світу можна знайти висококласних арбітрів, але є й ті, чий рівень трішки нижче. Тому необхідно приймати їх помилки, якщо є впевненість в суддівській неупередженості. Потрібно вміти рухатися далі.

У той же час в даному питанні мені не зовсім подобається позиція, яку займають деякі клуби. Дратує, коли говорять про суддівство без особливої в тому необхідності, коли скаржаться і прагнуть будь-яким способом відстояти свою думку.

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Про розвиток молоді

Ми повинні надати можливості для зростання таким футболістам, як Конопля, Сікан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубін, Корнієнко, Бондар. Вони заслуговують кредит довіри, можливість проявити себе в грі.

Це необхідна умова для їх професійного росту. І коли хлопці виростуть, підніметься і загальний рівень Шахтаря. Для цього, зрозуміло, потрібен час. Я не виключаю, що у хлопців було дуже мало можливостей для зростання в минулому.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Про Лігу чемпіонів:

Звичайно ж, виступати в Лізі чемпіонів престижно. Але для мене завданням номер один є перемога в чемпіонаті. Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був в пріоритеті.

Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона буде добре грати і в Лізі чемпіонів. Ми живемо в Україні і беремо участь в першості України, тому перемога в чемпіонаті – наша головна мета.

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