За десять хвилин! Динамо обіграло Металіст 1925

Кияни зміцнили лідерство в чемпіонаті України, здолавши на виїзді харків'ян 2:0, і тепер в доброму гуморі вийдуть на стартовий поєдинок ЛЧ проти Бенфіки
Циганков приклався до перемоги Динамо над Металістом-1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Попри відсутність у складі травмованого лідера команди Віталія Буяльського, в сьомому турі УПЛ Динамо впевнено розібралося з Металістом 1925. Кияни виграли в гостях з рахунком 2:0, забивши два м'ячі з інтервалом у 10 хвилин.
На 46-й хвилині класним ударом з лівої відзначився Циганков, якому грудьми скинув м'яч Шкурин.
ВІДЕО ГОЛА ЦИГАНКОВА
А на 56-й хвилині після перегляду VAR суддя зарахував другий гол Динамо в цьому матчі, автором якого став Гармаш, що вдало вийшов на заміну.
ВІДЕО ГОЛА ГАРМАША
У Динамо стало 19 очок після 7 турів. Шахтар, який має 13 пунктів, в центральному матчі українського вікенду сьогодні грає з Дніпром-1.
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Уже 14 вересня у стартовому матчі групового раунду ЛЧ на НСК "Олімпійський" Динамо зіграє з Бенфікою Романа Яремчука.