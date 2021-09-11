За десять хвилин! Динамо обіграло Металіст 1925

Кияни зміцнили лідерство в чемпіонаті України, здолавши на виїзді харків'ян 2:0, і тепер в доброму гуморі вийдуть на стартовий поєдинок ЛЧ проти Бенфіки

Циганков приклався до перемоги Динамо над Металістом-1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попри відсутність у складі травмованого лідера команди Віталія Буяльського, в сьомому турі УПЛ Динамо впевнено розібралося з Металістом 1925. Кияни виграли в гостях з рахунком 2:0, забивши два м'ячі з інтервалом у 10 хвилин.

На 46-й хвилині класним ударом з лівої відзначився Циганков, якому грудьми скинув м'яч Шкурин.

ВІДЕО ГОЛА ЦИГАНКОВА

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А на 56-й хвилині після перегляду VAR суддя зарахував другий гол Динамо в цьому матчі, автором якого став Гармаш, що вдало вийшов на заміну.

ВІДЕО ГОЛА ГАРМАША

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У Динамо стало 19 очок після 7 турів. Шахтар, який має 13 пунктів, в центральному матчі українського вікенду сьогодні грає з Дніпром-1.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забиті 22 Пропущені 2 Різниця 20 Результати останніх матчів: В В В Н В Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В Результати останніх матчів: В Н В Н В 3 Шахтар Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забиті 12 Пропущені 4 Різниця 8 Результати останніх матчів: Н В В П В Результати останніх матчів: Н В В П В 4 Дніпро-1 Дні 6 4 1 1 12 6 6 13 Забиті 12 Пропущені 6 Різниця 6 Результати останніх матчів: В В П В В Результати останніх матчів: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забиті 9 Пропущені 10 Різниця -1 Результати останніх матчів: П П В В В Результати останніх матчів: П П В В В 6 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П Результати останніх матчів: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забиті 11 Пропущені 5 Різниця 6 Результати останніх матчів: П В Н В В Результати останніх матчів: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забиті 6 Пропущені 9 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н В П Н В Результати останніх матчів: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забиті 7 Пропущені 7 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П Результати останніх матчів: В В Н П П 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Металіст 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П П В Результати останніх матчів: П П П П В 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забиті 3 Пропущені 5 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н П Н П В Результати останніх матчів: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забиті 2 Пропущені 9 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н В Н Результати останніх матчів: П П Н В Н 14 Чорноморець Чор 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П В П П Результати останніх матчів: Н П В П П 15 Львів Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забиті 4 Пропущені 12 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П Н П П Результати останніх матчів: П П Н П П 16 Маріуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забиті 8 Пропущені 15 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П П П П Результати останніх матчів: П П П П П

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Уже 14 вересня у стартовому матчі групового раунду ЛЧ на НСК "Олімпійський" Динамо зіграє з Бенфікою Романа Яремчука.