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Колос --
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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
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За десять хвилин! Динамо обіграло Металіст 1925

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 вересня, 19:00
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Кияни зміцнили лідерство в чемпіонаті України, здолавши на виїзді харків'ян 2:0, і тепер в доброму гуморі вийдуть на стартовий поєдинок ЛЧ проти Бенфіки
Циганков приклався до перемоги Динамо над Металістом-1925
Циганков приклався до перемоги Динамо над Металістом-1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попри відсутність у складі травмованого лідера команди Віталія Буяльського, в сьомому турі УПЛ Динамо впевнено розібралося з Металістом 1925. Кияни виграли в гостях з рахунком 2:0, забивши два м'ячі з інтервалом у 10 хвилин.

На 46-й хвилині класним ударом з лівої відзначився Циганков, якому грудьми скинув м'яч Шкурин.

ВІДЕО ГОЛА ЦИГАНКОВА

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А на 56-й хвилині після перегляду VAR суддя зарахував другий гол Динамо в цьому матчі, автором якого став Гармаш, що вдало вийшов на заміну.

ВІДЕО ГОЛА ГАРМАША

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У Динамо стало 19 очок після 7 турів. Шахтар, який має 13 пунктів, в центральному матчі українського вікенду сьогодні грає з Дніпром-1.

Читайте також: Шахтар – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Пропущені 4
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4
1
1
12
6
6
13
Забиті 12
Пропущені 6
Різниця 6
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5
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6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті 9
Пропущені 10
Різниця -1
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6
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7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забиті 6
Пропущені 9
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
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Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
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12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
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Пропущені 5
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Колос Колос Кол
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2
2
2
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-7
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6
0
2
4
4
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-8
2
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Різниця -8
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Маріуполь Маріуполь Мар
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0
1
5
8
15
-7
1
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Уже 14 вересня у стартовому матчі групового раунду ЛЧ на НСК "Олімпійський" Динамо зіграє з Бенфікою Романа Яремчука.

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19
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
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12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
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2
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Маріуполь
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8:15
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