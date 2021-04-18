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Олімпік набрав перші очки в 2021 році

18 квітня, 18:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дербі Донбасу між Маріуполем і Олімпіком завершилося нічиєю. Обидві команди продовжують боротьбу за збереження місця в Прем'єр-лізі

Маріуполь і Олімпік поділили очки в матчі 22-го туру чемпіонату України. На гол Андрія Кулакова вже на п'ятій хвилині зустрічі донеччани відповіли точним ударом Таддеуса Нкенга на 26-й хвилині зустрічі.

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Другий тайм виявився без забитих м'ячів, тому командам довелося задовольнятися нічиєю 1:1.

Олімпік набрав перші очки в 2021 році, перервавши свою серію з восьми поразок поспіль. Не дивно, що донецький клуб веде боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Втім, сьогоднішнє очко дозволило команді Юрія Калитвинцева навіть трохи поправити своє становище.

Не далеко пішов і Маріуполь. Команда Остапа Маркевича не може порадувати уболівальників стабільними результатами, чергуючи перемоги і нічиї з поразками. У турнірній таблиці вона розташовується над Олімпіком, але випереджає донеччан лише на чотири очки і зіграла на матч більше.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
11
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
13
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

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чемпіонат України ФК Маріуполь Олімпік Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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