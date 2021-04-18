Дербі Донбасу між Маріуполем і Олімпіком завершилося нічиєю. Обидві команди продовжують боротьбу за збереження місця в Прем'єр-лізі

Маріуполь і Олімпік поділили очки в матчі 22-го туру чемпіонату України. На гол Андрія Кулакова вже на п'ятій хвилині зустрічі донеччани відповіли точним ударом Таддеуса Нкенга на 26-й хвилині зустрічі.

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Другий тайм виявився без забитих м'ячів, тому командам довелося задовольнятися нічиєю 1:1.

Олімпік набрав перші очки в 2021 році, перервавши свою серію з восьми поразок поспіль. Не дивно, що донецький клуб веде боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Втім, сьогоднішнє очко дозволило команді Юрія Калитвинцева навіть трохи поправити своє становище.

Не далеко пішов і Маріуполь. Команда Остапа Маркевича не може порадувати уболівальників стабільними результатами, чергуючи перемоги і нічиї з поразками. У турнірній таблиці вона розташовується над Олімпіком, але випереджає донеччан лише на чотири очки і зіграла на матч більше.

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