Дерби Донбасса между Мариуполем и Олимпиком завершилось ничьей. Обе команды продолжают борьбу за сохранение места в Премьер-лиге

Мариуполь и Олимпик поделили очки в матче 22-го тура чемпионата Украины. На гол Андрея Кулакова уже на пятой минуте встречи дончане ответили точным ударом Таддеуса Нкенга на 26-й минуте встречи.

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Второй тайм оказался без забитых мячей, поэтому командам пришлось довольствоваться ничьей 1:1.

Олимпик набрал первые очки в 2021 году, прервав свою серию из восьми поражений подряд. Неудивительно, что донецкий клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Впрочем, сегодняшнее очко позволило команде Юрия Калитвинцева даже немного поправить свое положение.

Не далеко ушел и Мариуполь. Команда Остапа Маркевича не может порадовать болельщиков стабильными результатами, чередуя победы и ничьи с поражениями. В турнирной таблице она располагается над Олимпиком, но опережает дончан лишь на четыре очка и сыграла на матч больше.

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