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Олимпик набрал первые очки в 2021 году

18 апреля, 18:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дерби Донбасса между Мариуполем и Олимпиком завершилось ничьей. Обе команды продолжают борьбу за сохранение места в Премьер-лиге

Мариуполь и Олимпик поделили очки в матче 22-го тура чемпионата Украины. На гол Андрея Кулакова уже на пятой минуте встречи дончане ответили точным ударом Таддеуса Нкенга на 26-й минуте встречи.

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Второй тайм оказался без забитых мячей, поэтому командам пришлось довольствоваться ничьей 1:1.

Олимпик набрал первые очки в 2021 году, прервав свою серию из восьми поражений подряд. Неудивительно, что донецкий клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Впрочем, сегодняшнее очко позволило команде Юрия Калитвинцева даже немного поправить свое положение.

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Не далеко ушел и Мариуполь. Команда Остапа Маркевича не может порадовать болельщиков стабильными результатами, чередуя победы и ничьи с поражениями. В турнирной таблице она располагается над Олимпиком, но опережает дончан лишь на четыре очка и сыграла на матч больше.

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17
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2
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22
13
6
3
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16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
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Забитые 37
Пропущеные 18
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Забитые 33
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Разница 13
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5
ДеснаДеснаДес
22
10
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6
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Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
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6
КолосКолосКол
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8
9
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20
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33
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Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
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26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
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30
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-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
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Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
22
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22
35
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Результаты последних матчей: Н П В Н П
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ИнгулецИнгулецИнг
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Пропущеные 30
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Результаты последних матчей: Н П П В В
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ОлимпикОлимпикОли
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5
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24
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-14
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Пропущеные 38
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ЛьвовЛьвовЛьв
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чемпионат Украины ФК Мариуполь Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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