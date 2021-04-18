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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Які шахи?! Знаменитий футболіст Шахтаря розкритикував гру з Динамо

18 квітня, 13:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній форвард "гірників" Олексій Бєлік зазначив, що його команда завжди славилася бійцівським характером, а в шахи Мірча Луческу переграє будь-кого

Вчорашня поразка Шахтаря від Динамо в чемпіонаті України практично поставила хрест на претензіях донецької команди на "золото". Невдачу своєї колишньої команди дуже гостро сприйняв ексгравець збірної Олексій Бєлік.

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У коментарі нинішній експерт телеканалів Футбол різко розкритикував стиль гри "оранжево-чорних":

"Мені так важко критикувати містера Каштру. Серйозно. Йому починаєш ставити питання – він відразу в шахи, в якусь філософію. Ну, які шахи? У вас гра за чемпіонство. Так тут треба грати, насамперед, в "Чапаєва , а потім уже і в шахи. Або в доміно козла забити, йолки-палки!

А ми вийшли грати в шахи в темпі, бл ***, 40-річних і 50-річних хлопців. Які шахи, йолки-палки? Я не побачив сьогодні боротьби від Шахтаря. Ну, коли матч Шахтаря і Динамо закінчувався з чотирма жовтими картками? У Шахтаря завжди був кубковий характер – це фундамент. А потім вже шахи, бразильська філософія і все інше. А в шахи Мірча переграє будь-кого".

За чотири тури до завершення сезону 2020/2021 кияни випереджають головного конкурента вже на 10 очок.

Читайте також: Які інтриги залишаються в чемпіонаті України.

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Дивіться огляд матчу Шахтар – Динамо:

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футбол коментарій чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк Олексій Бєлік
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