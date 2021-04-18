Які шахи?! Знаменитий футболіст Шахтаря розкритикував гру з Динамо

Вчорашня поразка Шахтаря від Динамо в чемпіонаті України практично поставила хрест на претензіях донецької команди на "золото". Невдачу своєї колишньої команди дуже гостро сприйняв ексгравець збірної Олексій Бєлік.

У коментарі нинішній експерт телеканалів Футбол різко розкритикував стиль гри "оранжево-чорних":

"Мені так важко критикувати містера Каштру. Серйозно. Йому починаєш ставити питання – він відразу в шахи, в якусь філософію. Ну, які шахи? У вас гра за чемпіонство. Так тут треба грати, насамперед, в "Чапаєва , а потім уже і в шахи. Або в доміно козла забити, йолки-палки!

А ми вийшли грати в шахи в темпі, бл ***, 40-річних і 50-річних хлопців. Які шахи, йолки-палки? Я не побачив сьогодні боротьби від Шахтаря. Ну, коли матч Шахтаря і Динамо закінчувався з чотирма жовтими картками? У Шахтаря завжди був кубковий характер – це фундамент. А потім вже шахи, бразильська філософія і все інше. А в шахи Мірча переграє будь-кого".