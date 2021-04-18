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Найкращим футболістом матчу Шахтар – Динамо визнаний тінейджер з "кривим" носом

18 квітня, 17:15

Олег Люлька Олег Люлька

Найвищу оцінку серед учасників класико від аналітиків отримав 18-річний захисник киян Ілля Забарний, який відмінно зіграв після неприємної травми

18-річний захисник Динамо Ілля Забарний визнаний найкращим футболістом матчу з Шахтарем, виграного киянами 1:0. Аналітики InStat виписали йому високі 322 бали.

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Другим і третім, за оцінками, стали одноклубники Забарного – Олександр Андрієвський (307) і Денис Попов (302).

У поєдинку з Шахтарем Забарний виграв 88% єдиноборств, 96% його передач були точними.

Цікаво, що участь Забарного в "Українському класико" була під питанням через перелом носа, який він дістав у попередній грі з Дніпром-1. "Він весь в крові. У нього ніс кривий, може, знадобиться операція", – казав тоді Мірча Луческу.

Операція не знадобилася, але проти Шахтаря Забарний вийшов у захисній масці, яку, втім, по ходу поєдинку зняв.

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Ілля Забарний

Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Оцінки гравцям Динамо від InStat: Забарний – 322, Андрієвський – 307, Попов – 302, Бущан – 275, Миколенко – 270, Кендзьора – 266, Де Пена – 255, Караваєв – 253, Буяльський – 252, Гармаш – 245, Родрігес – 244, Бєсєдін – 238, Шепелєв – 233, Циганков – 231, Шапаренко – 221.

Оцінки гравцям Шахтаря від InStat: Матвієнко – 298, Степаненко – 272, Дентіньо – 263, Бондар – 261, Кривцов – 260, Трубін – 259, Майкон – 253, Соломон – 245, Додо – 244, Тете – 241, Марлос – 220, Судаков – 219, Фернандо – 217, Антоніо – 206, Мораес – 193.

Нагадаємо, після суботньої перемоги Динамо вже на 10 очок випереджає "гірників" і вже в наступному турі, 25 квітня, може оформити перший за п'ять років чемпіонський титул, якщо обіграє Інгулець.

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Огляд матчу Шахтар – Динамо 0:1

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