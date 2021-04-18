Русский
$ 27,96
33,46

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Рух ледь не обіграв Інгулець в битві за виживання з незабитим пенальті й незарахованим голом

18 квітня, 15:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Поєдинок дебютантів елітного дивізіону пройшов, як на гойдалках, але завершився без забитих м'ячів. Суперники втретє поспіль розійшлися мировою

У неділю проходять ще три матчі чемпіонату України з футболу. Нагадаємо розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ. Першими на поле вийшли Інгулець з смт Петрове та львівський Рух. Обидва клуби борються за збереження місця в Прем'єр-лізі. У зустрічі було чимало гострих моментів, але голів на стадіоні "Зірка" в Кропивницького глядачі так і не дочекалися. Команди втретє поспіль завершили зустріч нічиєю.

Реклама

З самого початку гості захопили перевагу і швидко могли відкрити рахунок. В епізоді на 10-й хвилині м'яч високо завис над штрафним господарів, а потім, можливо, перетнув лінію воріт Інгульця. Але "снаряд" вилетів в поле від коліна воротаря, а ніхто з суддів не взяв на себе відповідальність зафіксувати гол. Головний арбітр був далеко, а лінійний навряд чи щось міг побачити крізь частокіл ніг. Система VAR в цій грі не застосовувалася.

На 33-й хвилині Рух отримав ще один шанс. Рефері Володимир Новохатний призначив 11-метровий у ворота господарів за безглуздий фол Салема Мохамеда Алі з Тунісу. Однак 23-річний форвард Юрій Климчук пробив повз ворота! Дивіться найцікавіші моменти першого тайму:

Після перерви своєрідні гойдалки продовжилися, хоча ближче до успіху був Рух. Однак гравцям не вистачило майстерності забити хоча б один м'яч на дві команди. До вашої уваги – моменти другої половини.

В тренді
Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча
Реклама

Читайте також: спекотна дівчина футболіста Шахтаря відзначає день народження.

Після цієї зустрічі Інгулець залишився на 10-му місці з 20 очками, а Рух – на останньому, 14-му. Правда, розділяє конкурентів всього три пункти, до того ж львів'яни зіграли на матч менше.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео футбол чемпіонат України Ингулец УПЛ Рух Львов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"ЧУ з футболу
Це неетично! Збуджуюча фотосесія нареченої гравця Шахтаря в день матчу з Динамо
Це неетично! Збуджуюча фотосесія нареченої гравця Шахтаря в день матчу з ДинамоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти