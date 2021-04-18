Рух ледь не обіграв Інгулець в битві за виживання з незабитим пенальті й незарахованим голом

Поєдинок дебютантів елітного дивізіону пройшов, як на гойдалках, але завершився без забитих м'ячів. Суперники втретє поспіль розійшлися мировою

У неділю проходять ще три матчі чемпіонату України з футболу. Нагадаємо розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ. Першими на поле вийшли Інгулець з смт Петрове та львівський Рух. Обидва клуби борються за збереження місця в Прем'єр-лізі. У зустрічі було чимало гострих моментів, але голів на стадіоні "Зірка" в Кропивницького глядачі так і не дочекалися. Команди втретє поспіль завершили зустріч нічиєю.

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З самого початку гості захопили перевагу і швидко могли відкрити рахунок. В епізоді на 10-й хвилині м'яч високо завис над штрафним господарів, а потім, можливо, перетнув лінію воріт Інгульця. Але "снаряд" вилетів в поле від коліна воротаря, а ніхто з суддів не взяв на себе відповідальність зафіксувати гол. Головний арбітр був далеко, а лінійний навряд чи щось міг побачити крізь частокіл ніг. Система VAR в цій грі не застосовувалася.

На 33-й хвилині Рух отримав ще один шанс. Рефері Володимир Новохатний призначив 11-метровий у ворота господарів за безглуздий фол Салема Мохамеда Алі з Тунісу. Однак 23-річний форвард Юрій Климчук пробив повз ворота! Дивіться найцікавіші моменти першого тайму:

Після перерви своєрідні гойдалки продовжилися, хоча ближче до успіху був Рух. Однак гравцям не вистачило майстерності забити хоча б один м'яч на дві команди. До вашої уваги – моменти другої половини.

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Після цієї зустрічі Інгулець залишився на 10-му місці з 20 очками, а Рух – на останньому, 14-му. Правда, розділяє конкурентів всього три пункти, до того ж львів'яни зіграли на матч менше.

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