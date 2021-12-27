Мірча Луческу – найкращий тренер року! За п'ятьма критеріями

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало найкращого наставника української Прем'єр-ліги за підсумками 2021 року.
Рейтинг за п'ятьма критеріями, а також за оцінками у кожному окремому турі УПЛ очолив наставник київського Динамо Мірча Луческу. Під його керівництвом кияни виграли чемпіонат, Кубок України та зіграли на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Читайте також: Це буде помилкою: Суркісу порадили не звільняти Луческу
Далі по темі
Ось за якими критеріями вибирався найкращий тренер.
- Номінальний результат команди – важливість, несподіванка, сила суперника, історична та турнірна складова.
- Труднощі у побудові та управлінні підопічними – травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини.
- Майстерність у роботі з кадрами – гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові особи у складі.
- Тренерська майстерність – різноманітність тактик, зміни у ході матчу, використання людського фактора.
- Накопичувальний критерій – якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне покращення результатів, тренерські новинки.
Треба сказати, що Мірча Луческа мав фору перед наставниками Шахтаря. Адже Луїш Каштру та Роберто Де Дзербі працювали по півроку з клубом.
Додамо, що керівництво Динамо не звертає уваги на протести ультрас – перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.