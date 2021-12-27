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Мірча Луческу – найкращий тренер року! За п'ятьма критеріями

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
27 грудня, 12:55
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Цього року румунський тренер виграв з Динамо чемпіонат та Кубок України і посів перше місце у рейтингу найкращих наставників Прем'єр-ліги
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Reuters

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало найкращого наставника української Прем'єр-ліги за підсумками 2021 року.

Рейтинг за п'ятьма критеріями, а також за оцінками у кожному окремому турі УПЛ очолив наставник київського Динамо Мірча Луческу. Під його керівництвом кияни виграли чемпіонат, Кубок України та зіграли на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Ось за якими критеріями вибирався найкращий тренер.

  1. Номінальний результат команди – важливість, несподіванка, сила суперника, історична та турнірна складова.
  2. Труднощі у побудові та управлінні підопічними – травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини.
  3. Майстерність у роботі з кадрами – гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові особи у складі.
  4. Тренерська майстерність – різноманітність тактик, зміни у ході матчу, використання людського фактора.
  5. Накопичувальний критерій – якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне покращення результатів, тренерські новинки.

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Треба сказати, що Мірча Луческа мав фору перед наставниками Шахтаря. Адже Луїш Каштру та Роберто Де Дзербі працювали по півроку з клубом.

Додамо, що керівництво Динамо не звертає уваги на протести ультрас – перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.

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