Це буде помилкою: Суркісу порадили не звільняти Луческу

Динамо завершило єврокубковий сезон після групового етапу Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті України пішло на канікули на другому місці.
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Проте в Динамо навіть не заїкалися про можливе звільнення Мірчі Луческу.
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Але колишній асистент румуна вирішив зіграти на випередження та попередив Ігоря Суркіса: звільнення Луческу – не найкраща ідея.
"Я не думаю, що Луческу можуть звільнити. Він дуже добре працює. Це було б помилкою.
У клубі є певний проєкт, який, як я думаю, обговорювався з Мірчею", – наводить слова Реднича fanatik.ro.
Додамо, що перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.