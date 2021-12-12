Валіза, вокзал, Бухарест: Луческу закликали до відставки

Війна ультрас київського Динамо з головним тренером команди Мірчею Луческу триває – радикальні фанати закликали румунського фахівця виїхати і не повертатися
Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні
На останньому для Динамо календарному матчі року із Зорею, що завершився внічию 1:1, ультрас киян вивісили банер проти Мірчі Луческу
"1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухаресту", – було написано на полотні, присвяченому румунському фахівцю.
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Динамо набрало лише одне очко і забило один гол, встановивши історичний антирекорд клубу за часів виступів у ЛЧ.
Також на сторінці групи Druzi Dynamo в Facebook сьогодні з'явився такий пост:
- "Я мову вивчатиму чесно
- Щоб вміти сказати нарешті
- Ieși din Kyiv, Lucescu! (Йди з Києва, Луческу)
- Valiza, gara, Bucuresti! (Валіза, вокзал, Бухарест)".
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters
Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма конкурента Динамо – Шахтаря.
Мірча Луческу / Фото: Reuters
Утім, керівництво Динамо, задоволене роботою Луческу, на протести ультрас не зважає – перед початком сезону із Мірчею, якому зараз 76 років, продовжили контракт до літа 2023-го.
1
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті
49
Пропущені
10
Різниця
39
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
П
3
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті
35
Пропущені
17
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
4
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті
37
Пропущені
19
Різниця
18
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
5
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті
30
Пропущені
18
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
В
6
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті
19
Пропущені
16
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
В
7
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті
22
Пропущені
27
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
В
8
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
П
9
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті
12
Пропущені
22
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
П
10
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті
17
Пропущені
29
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П
11
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті
16
Пропущені
21
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
Н
В
П
П
12
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті
14
Пропущені
30
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
П
13
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті
20
Пропущені
40
Різниця
-20
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
В
14
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті
13
Пропущені
28
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
П
15
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті
11
Пропущені
28
Різниця
-17
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті
21
Пропущені
44
Різниця
-23
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
Бійка ультрас Динамо і Бенфіки / Фото: Twitter
Додамо, що перед заключною грою Динамо у Лізі чемпіонів ультрас київського клубу в Лісабоні влаштували побоїще з фанатами Бенфіки, наслідком якого стало затримання португальською поліцією 54 людей.