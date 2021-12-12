Валіза, вокзал, Бухарест: Луческу закликали до відставки

Війна ультрас київського Динамо з головним тренером команди Мірчею Луческу триває – радикальні фанати закликали румунського фахівця виїхати і не повертатися

Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

На останньому для Динамо календарному матчі року із Зорею, що завершився внічию 1:1, ультрас киян вивісили банер проти Мірчі Луческу

"1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухаресту", – було написано на полотні, присвяченому румунському фахівцю.

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Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Динамо набрало лише одне очко і забило один гол, встановивши історичний антирекорд клубу за часів виступів у ЛЧ.

Також на сторінці групи Druzi Dynamo в Facebook сьогодні з'явився такий пост:

"Я мову вивчатиму чесно

Щоб вміти сказати нарешті

Ieși din Kyiv, Lucescu! (Йди з Києва, Луческу)

Valiza, gara, Bucuresti! (Валіза, вокзал, Бухарест)".

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма конкурента Динамо – Шахтаря.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Утім, керівництво Динамо, задоволене роботою Луческу, на протести ультрас не зважає – перед початком сезону із Мірчею, якому зараз 76 років, продовжили контракт до літа 2023-го.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забиті 49 Пропущені 10 Різниця 39 Результати останніх матчів: В В В В В Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забиті 47 Пропущені 9 Різниця 38 Результати останніх матчів: Н В В В П Результати останніх матчів: Н В В В П 3 Дніпро-1 Дні 18 13 1 4 35 17 18 40 Забиті 35 Пропущені 17 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В В В Результати останніх матчів: В В В В В 4 Зоря Зор 18 11 3 4 37 19 18 36 Забиті 37 Пропущені 19 Різниця 18 Результати останніх матчів: Н В В П В Результати останніх матчів: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забиті 30 Пропущені 18 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н Н П В В Результати останніх матчів: Н Н П В В 6 Олександрія Оле 18 7 5 6 19 16 3 26 Забиті 19 Пропущені 16 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В П П В Результати останніх матчів: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забиті 22 Пропущені 27 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н В П В Результати останніх матчів: П Н В П В 8 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н П П В П Результати останніх матчів: Н П П В П 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забиті 12 Пропущені 22 Різниця -10 Результати останніх матчів: В В Н В П Результати останніх матчів: В В Н В П 10 Металіст 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забиті 17 Пропущені 29 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П П П П Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забиті 16 Пропущені 21 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н Н В П П Результати останніх матчів: Н Н В П П 12 Львів Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забиті 14 Пропущені 30 Різниця -16 Результати останніх матчів: Н П В В П Результати останніх матчів: Н П В В П 13 Чорноморець Чор 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забиті 20 Пропущені 40 Різниця -20 Результати останніх матчів: В П П П В Результати останніх матчів: В П П П В 14 Інгулець Інг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забиті 13 Пропущені 28 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П Н П Результати останніх матчів: В П П Н П 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забиті 11 Пропущені 28 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П Н Н П Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забиті 21 Пропущені 44 Різниця -23 Результати останніх матчів: П Н П П В Результати останніх матчів: П Н П П В

Бійка ультрас Динамо і Бенфіки / Фото: Twitter

Додамо, що перед заключною грою Динамо у Лізі чемпіонів ультрас київського клубу в Лісабоні влаштували побоїще з фанатами Бенфіки, наслідком якого стало затримання португальською поліцією 54 людей.