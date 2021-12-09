17 пострілів, 12 поранених: ультрас Динамо та Бенфіки влаштували побоїще у Лісабоні (відео)

Перед вчорашньою грою Бенфіка – Динамо у Лізі чемпіонів, що завершилася перемогою лісабонського клубу 2:0, сталася масова бійка ультрас команд.
Вони схльоснулися на проїжджій частині в районі Альто-дос-Мойньюш біля стадіону "Ештадіу да Луш" – з кожного боку було по кілька десятків фанатів.
Ультрас Динамо і Бенфіки кидали один в одного фаєри і билися врукопашну.
У конфлікт втрутилася Поліція громадської безпеки Португалії (Polícia de Segurança Pública), якій вдалося зупинити зіткнення.
За даними правоохоронних органів, яких цитує observador-pt, 54 людини було затримано, 12 поранених фанатів доправили до лікарні – у них незначні травми та утруднене дихання.
Громадянство затриманих та травмованих не називається.
При цьому поліція здійснила 17 пострілів у повітря, щоб розсіяти зіткнення ультрас.
Паблік Druzi Dynamo у Facebook теж опублікував відео бійки, зазначивши присутність там ультрас угруповання "Родичі".
"А за стадіоном Динамо впевнено перемагає", – йдеться в повідомленні динамівських ультрас.
Нагадаємо, Динамо завершило груповий турнір ЛЧ з одним очком та останньою сходинкою у групі, залишившись без євровесни.