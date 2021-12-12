12 грудня 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 грудня 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетіко --
14 грудня 22:00
Дженоа --
Салернітана --
12 грудня 14:00
Чорноморець 2
Металіст 1925 1
12 грудня 17:00
Динамо 1
Зоря 1
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Динамо розійшлося миром із Зорею. Шахтар – зимовий чемпіон

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 грудня, 18:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Динамо не зуміло обіграти Зорю в останній грі перед канікулами – 1:1 на НСК "Олімпійський" на користь Шахтарю
Динамо vs Зоря: було гаряче
Динамо vs Зоря: було гаряче / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Центральний матч 18 туру УПЛ на НСК "Олімпійський" Динамо – Зоря завершився унічию 1:1.

Це означає, що зимовим чемпіоном України став Шахтар, який випереджає Динамо на два очки.

Реклама

Зауважимо, що Динамо відкрило рахунок у матчі із Зорею на 44-й хвилині. Після витонченої передачі Гармаша відзначився Буяльський.

Зоря відігралася на початку другої половини – на 49-й хвилині ворота киян вразив іранець Аллах'яр.

Реклама

Динамо – Зоря – 1:1
Голи: Буяльський, 44 – Аллах'яр, 49

Реклама

Попереду у Прем'єр-лізі – 12 турів. Базова дата поновлення чемпіонату України – 26 лютого. Динамо вдома прийме Інгулець, а Шахтар зіграє на виїзді з Металістом 1925.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ НЕДІЛІ

ПСЖ

Сьогодні

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сьогодні

22:00

Атлетіко

2.04

3.55

3.80
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
Сьогодні
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
18
15:20
23
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Неділя, 12 грудня
2:1
ТБ: Онлайн
1:1
ТБ: Онлайн
19:30
ТБ: Онлайн
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти