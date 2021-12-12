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Чемодан, вокзал, Бухарест: Луческу призвали к отставке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 декабря, 20:22
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Война ультрас киевского Динамо с главным тренером команды Мирчей Луческу продолжается – радикальные фанаты призвали румынского специалиста уехать и не возвращаться
Ультрас Динамо снова наехали на Луческу
Ультрас Динамо снова наехали на Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня

На последнем для Динамо календарном матче года с Зарей, завершившемся вничью 1:1, ультрас киевлян вывесили баннер против Мирчи Луческу.

"1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест", – было написано полотне, посвященному румынскому специалисту.

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Напомним, в Лиге чемпионов Динамо набрало всего одно очко и забило один гол, установив исторический антирекорд клуба за время выступлений в ЛЧ.

Также на странице группы Druzi Dynamo в Facebook сегодня появился следующий пост:

  • "Я мову вивчатиму чесно
  • Щоб вміти сказати нарешті
  • Ieși din Kyiv, Lucescu! (Уйди из Киева, Луческу)
  • Valiza, gara, Bucuresti! (Чемодан, вокзал, Бухарест)".

Тренер Динамо Мирча Луческу
Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Напомним, ультрас Динамо ведут войну с Мирчей Луческу, начиная с его назначения главным тренером киевской команды летом прошлого года. Причина – многолетняя работа румынского тренера у руля конкурента Динамо – Шахтера.

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Reuters

Впрочем, руководство Динамо, удовлетворенное работой Луческу, на протесты ультрас внимания не обращает – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.

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Драка ультрас Динамо и Бенфики
Драка ультрас Динамо и Бенфики / Фото: Twitter

Добавим, что перед заключительной игрой Динамо в Лиге чемпионов ультрас киевского клуба в Лиссабоне устроили побоище с фанатами Бенфики, результатом которого стало задержание португальской полицией 54 человек.

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