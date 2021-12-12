Чемодан, вокзал, Бухарест: Луческу призвали к отставке

Война ультрас киевского Динамо с главным тренером команды Мирчей Луческу продолжается – радикальные фанаты призвали румынского специалиста уехать и не возвращаться

Ультрас Динамо снова наехали на Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня

На последнем для Динамо календарном матче года с Зарей, завершившемся вничью 1:1, ультрас киевлян вывесили баннер против Мирчи Луческу.

"1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест", – было написано полотне, посвященному румынскому специалисту.

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Напомним, в Лиге чемпионов Динамо набрало всего одно очко и забило один гол, установив исторический антирекорд клуба за время выступлений в ЛЧ.

Также на странице группы Druzi Dynamo в Facebook сегодня появился следующий пост:

"Я мову вивчатиму чесно

Щоб вміти сказати нарешті

Ieși din Kyiv, Lucescu! (Уйди из Киева, Луческу)

Valiza, gara, Bucuresti! (Чемодан, вокзал, Бухарест)".

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

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Напомним, ультрас Динамо ведут войну с Мирчей Луческу, начиная с его назначения главным тренером киевской команды летом прошлого года. Причина – многолетняя работа румынского тренера у руля конкурента Динамо – Шахтера.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Впрочем, руководство Динамо, удовлетворенное работой Луческу, на протесты ультрас внимания не обращает – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забитые 49 Пропущенные 10 Разница 39 Результаты последних матчей: В В В В В Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: Н В В В П Результаты последних матчей: Н В В В П 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 18 11 3 4 37 19 18 36 Забитые 37 Пропущенные 19 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В П В Результаты последних матчей: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забитые 30 Пропущенные 18 Разница 12 Результаты последних матчей: Н Н П В В Результаты последних матчей: Н Н П В В 6 Александрия Але 18 7 5 6 19 16 3 26 Забитые 19 Пропущенные 16 Разница 3 Результаты последних матчей: П В П П В Результаты последних матчей: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н П П В П Результаты последних матчей: Н П П В П 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забитые 12 Пропущенные 22 Разница -10 Результаты последних матчей: В В Н В П Результаты последних матчей: В В Н В П 10 Металлист 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забитые 17 Пропущенные 29 Разница -12 Результаты последних матчей: П П П П П Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забитые 16 Пропущенные 21 Разница -5 Результаты последних матчей: Н Н В П П Результаты последних матчей: Н Н В П П 12 Львов Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забитые 14 Пропущенные 30 Разница -16 Результаты последних матчей: Н П В В П Результаты последних матчей: Н П В В П 13 Черноморец Чер 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забитые 20 Пропущенные 40 Разница -20 Результаты последних матчей: В П П П В Результаты последних матчей: В П П П В 14 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П Результаты последних матчей: В П П Н П 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забитые 11 Пропущенные 28 Разница -17 Результаты последних матчей: П П Н Н П Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В Результаты последних матчей: П Н П П В

Драка ультрас Динамо и Бенфики / Фото: Twitter

Добавим, что перед заключительной игрой Динамо в Лиге чемпионов ультрас киевского клуба в Лиссабоне устроили побоище с фанатами Бенфики, результатом которого стало задержание португальской полицией 54 человек.