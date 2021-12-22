"Я їм раніше аплодував, потім сміявся". Луческу розповів, чому фани Динамо його ненавидять

Румунський фахівець вже півтора роки перебуває біля керма столичного клубу, а війна з ультрас "біло-синіх" все ще триває

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

Зовсім недавно радикальні фанати Динамо закликали Мірчу Луческу поїхати в Румунію і не повертатися. Але 76-річний тренер не зважає на всі перформанси ультрас.

"Лише невелика частина вболівальників протестує. Я вже не зважаю. Спершу я їм аплодував, потім сміявся з них, а тепер не звертаю уваги. Вони не можуть забути 12 років страждань, коли я був тренером Шахтаря. Але це лише мала частина фанів Динамо. Я поважаю уболівальників команди", – сказав Луческу в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

Ультрас Динамо знову наїхали на Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, ультрас Динамо ведуть війну з Мірчею Луческу, починаючи з його призначення головним тренером київської команди влітку минулого року. Причина – багаторічна робота румунського тренера біля керма донецького Шахтаря.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Додамо, що керівництво Динамо також не звертає уваги на протести ультрас – перед початком сезону з Мірчею, якому зараз 76 років, було продовжено контракт до літа 2023-го.

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На зимову перерву команда Луческу пішла на другому місці чемпіонату України, відстаючи від "гірників" на два очки.