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"Я им раньше аплодировал, затем смеялся". Луческу рассказал, почему фаны Динамо его ненавидят

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 декабря, 19:14
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Румынский специалист уже полтора года находится у руля столичного клуба, а война с ультрас "бело-синих" все еще продолжается
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Совсем недавно радикальные фанаты Динамо призвали Мирчу Луческу уехать в Румынию и не возвращаться. Но 76-летний тренер не обращает внимания на все перформансы ультрас.

"Лишь небольшая часть болельщиков протестует. Я уже не обращаю внимания.

Сперва я им аплодировал, затем смеялся над ними, а теперь не обращаю внимания.

Они не могут забыть 12 лет страданий, когда я был тренером Шахтера. Но это лишь малая часть фанов Динамо.

Я уважаю болельщиков команды", – сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Ультрас Динамо снова наехали на Луческу
Ультрас Динамо снова наехали на Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, ультрас Динамо ведут войну с Мирчей Луческу начиная с его назначения главным тренером киевской команды летом прошлого года. Причина – многолетняя работа румынского тренера у руля донецкого Шахтера.

Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Reuters

Добавим, что руководство Динамо также не обращает внимание на протесты ультрас – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.

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На зимний перерыв команда Луческу ушла на втором месте чемпионата Украины, отставая от "горняков" на два очка.

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