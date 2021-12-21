Все заради путівки до Катару! УПЛ перенесе матчі чемпіонату України

Виконавчий директор УПЛ Володимир Дикий підтвердив інформацію щодо перенесення трьох поєдинків української Прем'єр-ліги.

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Олександр Васильович зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт із клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус.

Його прохання було обумовлене трьома матчами: Дніпро-1 – Шахтар, Металіст 1925 – Динамо та Десна – Ворскла. Він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше.

Ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли порозуміння з трансляторами і коли затверджуватимемо ці матчі, вони будуть проведені в середу-четвер", – сказав Дикий в ефірі Футбол NEWS.