Нагорода за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022: збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Збірна України продовжує зміцнювати свої позиції у рейтингу ФІФА. Синьо-жовті піднялися на один рядок і тепер посідають 25-те місце у рейтингу