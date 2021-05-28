Миная в Прем'єр-лізі не буде – проблемні клуби отримали атестати на наступний сезон

Прем'єр-ліга допустила до наступного сезону Олімпік і Десну, незважаючи на чутки про проблеми в клубах. Це означає, що Минай точно не зіграє в УПЛ в наступному сезоні

"Олімпік" Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Донецький Олімпік і чернігівська Десна отримали атестати для участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги, поклавши край чуткам про збереження в елітному дивізіоні чемпіонату України Миная.

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Відзначимо, що Десна фінішувала в минулому чемпіонаті України на шостому місці і трохи не дотягнула до єврокубкової зони, а Олімпік став передостаннім.

Також вже стали відомі два з трьох щасливчиків, які поповнять Прем'єр-лігу з Першої ліги – це Верес з Рівного та одеський Чорноморець. Ще одна команда визначиться в матчах, що залишилися. На підвищення претендують Металіст 1925, Агробізнес і Миколаїв.

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Нагадаємо, що наступний сезон в Україні стартує 24 липня матчем за Суперкубок між Динамо і Шахтарем, поєдинок пройде в Києві чи Одесі.