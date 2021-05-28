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Миная в Премьер-лиге не будет – проблемные клубы получили аттестаты на следующий сезон

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 13:55
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Премьер-лига допустила к следующему сезону Олимпик и Десну, несмотря на слухи о проблемах в клубах. Это означает, что Минай точно не сыграет в УПЛ в следующем сезоне
"Олимпик" Донецк
"Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий Олимпик и черниговская Десна получили аттестаты для участия в следующем сезоне Премьер-лиги, положив конец слухам о сохранении в элитном дивизионе чемпионата Украины Миная.

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Отметим, что Десна финишировала в прошедшем чемпионате Украины на шестом месте и немного не дотянула до еврокубковой зоны, а Олимпик стал предпоследним.

Также уже стали известны два из трех счастливчиков, которые пополнят Премьер-лигу из Первой лиги – это Верес из Ровно и одесский Черноморец. Еще одна команда определится в оставшихся матчах. На повышение претендуют Металлист 1925, Агробизнес и Николаев.

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Напомним, что следующий сезон в Украине стартует 24 июля матчем за Суперкубок между Динамо и Шахтером, поединок пройдет в Киеве или Одессе.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забитые 51
Пропущеные 19
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П П
3
Заря Заря Зар
26
15
5
6
44
22
22
50
Забитые 44
Пропущеные 22
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забитые 36
Пропущеные 26
Разница 10
Результаты последних матчей: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забитые 37
Пропущеные 30
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
Днепр-1 Днепр-1 Дне
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забитые 36
Пропущеные 38
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
Львов Львов Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забитые 25
Пропущеные 51
Разница -26
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
Александрия Александрия Але
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забитые 27
Пропущеные 39
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В В В Н
11
Мариуполь Мариуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В Н П П Н
12
Ингулец Ингулец Инг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забитые 24
Пропущеные 36
Разница -12
Результаты последних матчей: П В В П Н
13
Олимпик Олимпик Оли
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забитые 28
Пропущеные 48
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

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Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
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