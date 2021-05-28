Миная в Премьер-лиге не будет – проблемные клубы получили аттестаты на следующий сезон

Премьер-лига допустила к следующему сезону Олимпик и Десну, несмотря на слухи о проблемах в клубах. Это означает, что Минай точно не сыграет в УПЛ в следующем сезоне
"Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"
Донецкий Олимпик и черниговская Десна получили аттестаты для участия в следующем сезоне Премьер-лиги, положив конец слухам о сохранении в элитном дивизионе чемпионата Украины Миная.
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Отметим, что Десна финишировала в прошедшем чемпионате Украины на шестом месте и немного не дотянула до еврокубковой зоны, а Олимпик стал предпоследним.
Также уже стали известны два из трех счастливчиков, которые пополнят Премьер-лигу из Первой лиги – это Верес из Ровно и одесский Черноморец. Еще одна команда определится в оставшихся матчах. На повышение претендуют Металлист 1925, Агробизнес и Николаев.
Напомним, что следующий сезон в Украине стартует 24 июля матчем за Суперкубок между Динамо и Шахтером, поединок пройдет в Киеве или Одессе.
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